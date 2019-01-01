به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، علیرضا فیروزفر در دیدار با مدیر و جمعی از اعضای خانه مطبوعات استان زنجان، افزود: رسانه نزد افراد رسانه امانت است و متعلق به عموم جامعه بوده و جهت آگاهی‌دهی به جامعه است و نباید تحت لوای جریان‌های حزبی قدرت‌طلب قرار گیرد. در دوران مسئولیت، رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان منطبق بر قانون است نه ارزش‌ها و معیارهای جناحی و سیاسی.

وی تصریح کرد: معتقدیم نباید ارتباط با رسانه‌ها بر مبنای محاسبات منفعت‌طلبانه صورت گیرد، بلکه تعامل با رسانه باید بر اساس یک رویکرد فرهنگی برای توسعه و تعمیق ارزش‌های جامعه باشد.

این مسئول با اشاره به اصول مسلم فعالیت در نظام جمهوری اسلامی، گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول و معیارهای ارزشی بنا نهاده شده است. این نظام با خون شهدا رشد کرده و خط قرمز بنده در مدیریت، حفظ ارزش‌های نظام و انقلاب، پایبندی به آرمان‌های شهدا و ولایت است.

فیروزفر با بیان اینکه نباید تصورات ذهنی افراد و فعالیت‌های جنبی مانع حمایت از رسانه‌ها شود، اضافه کرد: خبرنگاران و اهالی رسانه از اقشار معتقد به توسعه و تعالی کشور هستند و ما به عنوان دانشگاه آزاد اسلامی بر این باور هستیم که رسانه‌ها می‌توانند با نقد و بررسی کارشناسانه موضوعات در فرایند شکل‌گیری واقعی افکار عمومی موثر واقع شوند.

وی تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی و رسانه‌ها رویکرد و کارکرد فرهنگی دارند و از همین رو تعامل این دو ضروری به نظر می‌رسد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان همچنین از تعامل نزدیک با رسانه‌ها سخن به میان آورد و گفت: رویکرد مدیریت جدید در استان زنجان تعامل نزدیک و جدی با رسانه‌ها و اصحاب رسانه است و انتظار داریم رسانه‌ها ما را در نیل به اهداف علمی، پژوهشی و آموزشی و فرهنگی کمک کنند.

مدیر خانه مطبوعات استان زنجان نیز در این دیدار، اظهار کرد: خانه مطبوعات استان زنجان با تاریخچه کوتاه‌مدت خود توانسته است در حد وسع و توان به مسائل صنفی اهالی رسانه کمک کند. امور مربوط به رسانه‌ها از لحاظ صنفی در حوزه صلاحیت خانه مطبوعات است.

یوسف ناصر افزود: انتخاب و انتصاب شما به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان با توجه به پیشینه ارتباطات‌ با رسانه‌ها و توجه به افکار عمومی، نویدبخش تعامل میان دانشگاه و رسانه است.

وی با بیان اینکه برخی مدیران استان زنجان نگرش مطلوبی به تعامل با رسانه و افکار عمومی ندارند و همین نگرش در طولانی‌مدت به خسران برای سیستم تبدیل می‌شود، ادامه داد: طی سال‌های اخیر رابطه دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با رسانه‌ها قطع شده و امیدوار هستیم این نقص ارتباط ترمیم شود.

ناصر گفت: رسانه‌های استان زنجان از ظرفیت و پتانسیل بالایی در شکل‌دهی به افکار عمومی برای کمک به دستگاه‌های اجرایی برخوردار هستند.