صدای میدان مغناطیسی زمین را از اینجا بشنوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، یک مقر تحقیقاتی در قطب جنوب مشغول تحقیق درباره رعد و برق و طوفان های فضایی است. محققان این مقر صوت عجیبی مربوط به میدان مغناطیسی زمین را ثبت کرده اند.

این صدای عجیب در یک مقر تحقیقاتی دورافتاده و توسط British Antarctic Survey ثبت شده است.

این اصوات شبیه سروصدای شلیک اسلحه های لیزری در فیلم های علمی تخیلی بود.

یک آنتن در زیر خطوط میدان مغناطیسی زمین قرار دارد تا از تداخل میان سیگنال ها جلوگیری شود و بتواند خوانش دقیقی از فضا داشته باشد.

دانشمندان در «مرکز تحقیقاتی هالی» ادعا می کنند این صدای عجیب به دلیل طوفان های ژئومغناطیسی به وجود می آید.

طوفان های مذکور زمانی به وجود می آیند که ذرات باردار(الکترون ها) از خورشید به سمت زمین پرتاب می شوند و با میدان مغناطیسی برخورد می کنند.

این واکنش به انتشار امواجی منجر می شود که محققان آن را اندازه گیری کرده اند.

دور زمین میدان مغناطیسی وسیعی وجود دارد که تا اتمسفر زمین گسترده شده است. این میدان زمین را در برابر خطرات فضایی محافظت می کند.

نایجل مردیت یکی از محققان حاضر در مقر می گوید: زمین انواعی از فرکانس های رادیویی را منتشر می کند. ما می توانیم اصوات فضایی را بشنویم. زیرا امواج صوتی مرتعش هستند .

اما امواجی که درباره آنها صحبت می کنیم در اصل امواج الکترومغناطیسی هستند و نمی توان به طور مستقیم آنها را شنید.

به هرحال دانشمندان این سیگنال ها را به فرمتی قابل شنیدن تبدیل کردند تا بتوان صدای میدان مغناطیسی زمین را شنید.

این برنامه برای ایجاد درک بهتر و عمیق تر از فضا ایجاد شده است.