به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی‌اکبری صبح سه شنبه در جلسه کارگروه تسهیلات سفر، به وضعیت مجتمع های بین‌راهی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۱ مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی در استان زنجان فعال است.

وی اظهار کرد: مجتمع‌های خدمات رفاهی جاده‌ای باید متناسب با نیاز و رعایت حال رفاه و آرامش مسافران احداث شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان گفت: ۲ مجتمع خدماتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد در محور قیدار به ابهر و سه راهی سرچم به اردبیل در دست ساخت است که با بهره‌برداری این دو مجتمع ارائه خدمات به مسافران تسریع می‌شود.

علی‌اکبری بر نظارت و بازرسی از مجتمع‌های بین‌راهی تأکید کرد و افزود: سازمان نظارت لازم از مجتمع‌های بین‌راهی را دارد و حق مردم است که از خدمات به نحو احسن استفاده کنند.

وی ابراز کرد: ۲۳ درصد از کل تردد وسایل نقلیه در جاده‌های استان زنجان به وسایل نقلیه سنگین اختصاص دارد و میانگین کشوری ۱۵ درصد بوده و استان زنجان در رتبه ۷ کشور از حیث درصد تردد وسایل نقلیه سنگین در جاده‌ها قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان تأکید کرد: ۲۰ دوربین ثبت تخلف در آزادراه‌های زنجان-تبریز و زنجان - قزوین فعال است و این امر باعث کاهش تصادفات در این محورها شده است.