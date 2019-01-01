به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر صبح سهشنبه در مراسم آغاز به کار طرح مشارکتی توانمندسازی اقتصادی و اشتغالزایی بنیاد برکت در مهدیشهر بابیان اینکه این بنیاد در رفع محرومیت و اشتغالزایی در جامعه تأثیر بسزایی دارد، تأکید کرد: استان سمنان در زمره مناطقی است که همراهی این بنیاد درزمینهٔ رفع محرومیت و اشتغالزایی در آن میتواند بسیار چشمگیر و واجب باشد.
وی بابیان اینکه امروز در بسیاری روستاهای استان سمنان ازجمله شهرستان میامی نیازمند اقداماتی در راستای اشتغال و توسعه اقتصادی هستیم، تأکید کرد: استانداری این آمادگی را دارد تا با بنیاد برکت در راستای رفع محرومیت در روستاها تفاهمنامه همکاری امضا کند.
روستاهای استان سمنان نیازمند توسعه اقتصادی
استاندار سمنان بابیان اینکه اشتغال و توسعه اقتصادی امروز در روستاهای استان یک نیاز است، تأکید کرد: سرمایهگذاری بر روی داشتههای ما در سطح استان بهخصوص در حوزه روستاهای محروم قطعاً برکات فراوانی را برای استان به همراه خواهد داشت.
آشناگر بابیان اینکه بنیاد برکت در هر زمینه که ورود کرده خوشبختانه توانسته سرمایههای خوبی را به جامعه هدف تزریق کند و شاهد برکات خوبی در آن حوزه بودهایم، بیان کرد: این بنیاد بهنوعی کاتالیزور رفع مشکلات بهخصوص درجاهایی است که مشکلات عدیده اقتصادی و اشتغال در آن دیده میشود.
وی افزود: بنیاد برکت بهترین راه برای کمک به صنعت، عمران و بهخصوص اشتغال در بخشهای محروم کشور است که از این بنیاد انتظار داریم نگاه ویژهای به استان سمنان داشته باشند.
حضور جدی و فعال بنیاد برکت در زمینههای سرمایهگذاری، اشتغال و عمران
استاندار سمنان بابیان اینکه بنیاد برکت حضور جدی و فعال در زمینههای سرمایهگذاری، اشتغال و عمران دارد، افزود: امروز شاهد آغاز به کار طرح اشتغال و سرمایهگذاری هستیم که خوشبختانه به برکت این بنیاد، توانسته آثار و نتایج خوبی را در مهدیشهر از خود بروز دهد و همچنین رضایت نسبی کارکنان را به دنبال دارد.
آشناگر بیان کرد: حضور بنیاد برکت بهخصوص در این شرایط اقتصادی حاکم بر کشور میتواند منشاء تحولات اساسی و خوبی شود.
وی افزود: در استان سمنان حضور بنیاد برکت را باید بیشتر شاهد باشیم.
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