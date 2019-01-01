به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی آئیننامهها و نرمافزارهای آموزشی با حضور معاونین، مدیران و کارشناسان آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای استانهای بوشهر، فارس و کهگیلویهوبویراحمد در بوشهر برگزار شد.
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای استان بوشهر صبح سهشنبه در آئین افتتاحیه دوره آموزشی آئیننامهها و نرمافزارهای آموزشی در بوشهر اظهار داشت: این کارگاه آموزشی به مدت دو روز در مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس بوشهر برگزار میشود.
اکبر منصوری نسب اضافه کرد: امروزه نگاه دولت به دانشگاه فنی و حرفهای ویژه است و در برنامه ششم توسعه به این مسئله توجه شده است؛ اشتغال و توسعه پایدار کشور منوط به توانمندسازی و مهارتافزایی در جامعه است.
وی با اشاره به نیاز کشور به توسعه کارآفرینی و اشتغال، تصریح کرد: اشتغال دولتی جوابگوی رفع بیکاری نیست و توسعه اشتغال نیازمند مهارتافزایی است که دانشگاه فنی و حرفهای در این زمینه دارای جایگاه بالاتری است.
منصورینسب خواستار اطلاعرسانی مناسب در زمینه توانمندی دانشگاه فنی و حرفهای شد و افزود: مسئوان محلی و مسئولان کشوری باید نگاهی کلان به دانشگاه فنی و حرفهای داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه رویکرد بسیاری از دانشگاهها به سمت کارآفرینی رفته است خاطرنشان کرد: ریل گذاری صورت گرفته در دانشگاه فنی و حرفهای صحیح بوده است و در دوره جدید شاهد فرصتهای گرانبهایی در این دانشگاه هستیم و نگاه وزارت علوم به دانشگاه تغییر یافته است.
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای استان بوشهر با تاکید بر لزوم توسعه زیرساختها در این دانشگاه گفت: تقویت منابع انسانی و استفاده از منابع انسانی باکیفیتی یکی از رسالتهای دانشکاه فنی و حرفهای است.
وی با بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفهای نیازمند بروز بودن است، اظهار داشت: منابع انسانی باید دائما در حال تغییر و نوآوری باشند. سیستمی موفق است که منابع انسانی آن به روز باشد و امیدواریم این دورههای آموزشی با کیفیت و کمیت بیشتری برگزار شود.
منصورینسب با بیان اینکه رکن دانشگاه آموزش است، تصریح کرد: اگر دانشگاهی دارای پژوهش قوی باشد، افکار عمومی به آن دانشگاه نگاه ویژهای خواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه ۴۸.۲ درصد دانشآموزان به سمت رشتههای فنی و حرفهای متمایل شدهاند، افزود: واکاوی ما این است که دانشکدههای فنی و حرفهای استان بوشهر اعتماد عمومی و خانوادهها را به سمت خود جلب کردهاند و جامعه به این دانشگاه اعتماد پیدا کرده است.
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای استان بوشهر بر افزایش تعداد دورههای آموزشی برای انتقال تجربیات بین مدیران و کارشناسان تاکید کرد و ادامه داد: این برنامهها باعث افزایش کارایی میشود و در بازههای مشخصی باید این دورهها برگزار شود.
وی بر لزوم تقویت فناوری در دانشگاه فنی و حرفهای تاکید کرد و گفت: باید به جایی برسیم که با استفاده از فناوری جدید اتفاقات میمونی در دانشگاه بیافتد و به جایی برسیم که نیازی به کاغذ در سیستم اداری نداشته باشیم.
منصورینسب با تاکید بر جدایی از مسائل سنتی و حرکت به سمت مدرنیته، افزود: تقویت آموزش و پژوهش در دانشگاه فنی و حرفهای از دیگر مسائلی است که مد نظر قرار دارد.
وی بیان کرد: فارغالتحصیلان دانشگاه فنی و حرفهای سربار دولت نیستند و باید با تقویت زیرساختها و کادر علمی و آموزشی دانشگاه زمینه توسعه برنامههای آموزشی در این دانشگاه فراهم شود.
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