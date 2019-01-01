کشف ۲۲ تن سنگ تالک/کامیون حامل توتون قاچاق در دیواندره توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان کردستان، سردار علی آزادی اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان سروآباد در راستای طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا موفق به توقیف تریلی حامل کالای قاچاق در یکی از محورهای ورودی شهر شدند.

وی با بیان اینکه ماموران با هماهنگی مراجع قضائی و در بازرسی از خودروی مورد نظر بیش از ۲۲ تن سنگ تالک که مواد اولیه خوراک دام و پیش ساز لوازم آرایشی است را کشف کردند، گفت: کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را بیش از دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان ادامه داد: در همین راستا پرونده تشکیل و راننده به همراه خودروی مورد نظر برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شد.

آزادی مبارزه با عناصر تهیه و توزیع قاچاق کالا را یکی از مهمترین ماموریت های پلیس عنوان کرد و یادآور شد: مبارزه با قاچاق کالا نیاز به عزم ملی است و همه سازمان ها و نهادها باید در این حوزه احساس مسئولیت کنند.

کامیون حامل توتون قاچاق در دیواندره توقیف شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود از توقیف کامیون حامل بیش از ۱۰ هزار پاکت توتون قاچاق به ارزش بیش از چهار میلیارد ریال در شهرستان دیواندره خبرداد.

فرمانده انتظامی استان کردستان بیان کرد: طرح عملیاتی مبارزه با کالای قاچاق با هدف افزایش ضریب امنیتی و با بسیج کلیه امکانات و نیروها در سطح شهرستان دیواندره به مرحله اجرا گذاشته شد.

آزادی اظهارداشت: در این طرح مأموران انتظامی شهرستان دیواندره حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک و خودرو را برای بازرسی متوقف کردند.

وی گفت: با هماهنگی مراجع قضائی و در بازرسی از خودروی مورد نظر بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۵ پاکت انواع توتون خارجی کشف و راننده خودرو دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله توتون قاچاق را بیش از چهار میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در همین راستا پرونده تشکیل و متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

آزادی با اشاره به اینکه قاچاق کالا پدیده ای است که از جهات گوناگون حیات سالم اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را تهدید می کند، یادآور شد: کردستان محل امنی برای فعالیت قاچاقچیان کالا نیست و در صورت مشاهده فعالیت غیر قانونی آنان به شدت برخورد قانونی خواهد شد.