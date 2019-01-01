یک کشته و ۹ زخمی در اثر تیراندازی نیروهای هندی در خطوط مرزی کشمیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو نیوز، تیراندازی نیروهای امنیتی هند در منطقه «شاه کوت» واقع در خطوط کنترل مرزی کشمیر منجر به کشته شدن یک زن پاکستانی و زخمی شدن ۹ غیر نظامی دیگر شد.
بر اساس جزئیات، ۳ کودک و ۲ زن نیز در میان زخمی شدگان هستند.
تیراندازی نیروهای امنیتی هند در خطوط مرزی کشمیر منجر به کشته شدن یک تن و زخمی شدن ۹ غیر نظامی پاکستانی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو نیوز، تیراندازی نیروهای امنیتی هند در منطقه «شاه کوت» واقع در خطوط کنترل مرزی کشمیر منجر به کشته شدن یک زن پاکستانی و زخمی شدن ۹ غیر نظامی دیگر شد.
بر اساس جزئیات، ۳ کودک و ۲ زن نیز در میان زخمی شدگان هستند.
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