۴۸۹ جواز سرمایه گذاری صنعتی در زنجان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری زنجان، گفت: طی ۹ ماه امسال ۴۸۹ درخواست جواز سرمایه گذاری صنعتی در استان زنجان صادرشده که در سال گذشته در همین بازه زمانی ۴۰۴ درخواست جواز سرمایه گذاری صنعتی صادر شد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان گفت: تولید کالای باکیفیت بالا و کالای رقابت‌پذیر مؤلفه مهم و تأثیرگذار در تحقق شعار سال است و در این زمینه واحدهای تولیدی در استان زنجان نسبت به تولید کالای باکیفیت بسیار توجه دارند.

فغفوری تأکید کرد: سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی طی دولت تدبیر و امید در استان زنجان خوب بوده و در سال حمایت از تولید داخلی باید این مهم به خوبی تقویت می‌شود.

وی با بیان اینکه استان زنجان در بخش سرمایه‌گذاری خارجی رتبه ۱۰ در سطح کشور را دارد، گفت: سرمایه‌گذاری خارجی در استان زنجان روبه رشد است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: محور توسعه اقتصاد استان زنجان در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات است و باید برای توسعه اشتغال در این بخش‌ها برنامه‌ریزی در دستور کار سازمان است.

فغفوری گفت: خوشبختانه در استان زنجان زیرساخت لازم برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم است.