به گزارش خبرگزاری مهر، خیرالله خادمی در بازدید از پروژه‌های زیرساختی خراسان شمالی اظهار کرد: محور بهشهر- گرگان- بجنورد- قوچان از مهم‌ترین محورها در اتصال نواحی شمال و شمال غربی کشور به مشهد مقدس است و از این رو تکمیل شدن این محور نقش اساسی در ترافیک عبوری بین استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی دارد.

خادمی طول این محور را ۵۶۲ کیلومتر عنوان کرد و افزود: تاکنون بیش از ۴۳۵ کیلومتر از این محور تکمیل و به صورت بزرگراه به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی در ۱۳۰ کیلومتر باقیمانده در دست اجرا است.

وی ادامه داد: ۲۷۷ کیلومتر از محور بهشهر- گرگان- بجنورد-قوچان در خراسان شمالی واقع شده که تاکنون ۲۰۵ کیلومتر آن تکمیل شده و این بازدید به منظور سرعت بخشیدن به تکمیل ۷۲ کیلومتر باقیمانده از این محور در استان خراسان شمالی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: حدود ۵۰ کیلومتر از این محور که در محدوده استان گلستان واقع شده، مراحل اجرایی را طی می‌کند و با تکمیل شدن باقیمانده مسیر طی ۳۰ ماه آینده کل این بزرگراه از بهشهر در استان گلستان تا قوچان در استان خراسان رضوی زیر عبور ترافیک قرار می‌گیرد.

خادمی جاذبه‌های گردشگری در استان‌های شمالی کشور و وجود بارگاه مقدس ثامن الحجج(ع) در استان خراسان رضوی را مهمترین عوامل بالا بودن ترافیک در این محور دانست و گفت:‌ وجود پایانه‌های مرزی باجگیران و سرخس و اهمیت این مرزها در ترانزیت کالا و مسافر به آسیای میانه از دیگر دلایل اهمیت این محور است.

وی در ادامه به روسازی بتنی در باند دوم بزرگراه چشمه خان- چمن بید اشاره کرد و افزود:‌ این قطعه ۲۴ کیلومتر طول دارد که تاکنون ۱۲ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده است که با بررسی‌های انجام شده مقرر شد در روسازی بخش‌های باقیمانده پروژه از بتن غلطکی استفاده شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه از تکمیل تبادل بزرگ بابا امان بازدید کرد و گفت:‌ این تبادل بزرگترین تبادل خراسان شمالی است که با صرف حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار اجرا شده و تا پایان سال جاری با انجام عملیات ایمن‌سازی زیرعبور ترافیک قرار می‌گیرد.

خادمی همچنین بهره‌برداری از بزرگراه کنارگذر بجنورد را منوط به تخصیص پنج میلیارد تومان اعتبار برای ایمن‌سازی مسیر دانست و اعلام کرد: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز تبادل بابا امان، بزرگراه کنارگذر بجنورد و ۱۰ کیلومتر از باند دوم محور بجنورد -گرگان تا پیش از آغاز سفرهای نوروزی زیر عبور ترافیک قرار می‌گیرد.

وی افزود: بهره‌برداری از تبادل بابا امان سبب توزیع ترافیک به بزرگراه کنارگذرشمالی بجنورد می‌شود و همچنین مانع از ورود ترافیک به داخل شهر بجنورد خواهد شد که نقش مهمی در کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و ترافیک در شهر بجنورد دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین به اجرایی شدن فاز دوم خط آهن جوین به اسفراین اشاره کرد و افزود: برای اجرا و زیرسازی این طرح بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و امیدواریم با زیرسازی نهایی ۵۷ کیلومتر باقی مانده، این طرح نهایی شود.