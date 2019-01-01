۹۵ درصد مدارس شهرستان گناوه دارای نمازخانه جداگانه است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر احمدی ظهر سه‌شنبه در نشست هم اندیشی بررسی عوامل تقویت و تضعیف اقامه نماز جماعت در مدارس شهرستان گناوه گفت: امامات جماعات مدارس شهرستان گناوه نقش تاثیر گذار و الگویی برای دانش آموزان دارند و با برنامه ریزی هایی که برای اجرا در مدرسه دارید قطعا بر شخصیت دانش آموزان تاثیر گذار است.

وی افزود: تعلیم و تربیت وظیفه آموزش و پرورش است ولی در حال حاضر کار پرورش بسیار مشکل و سخت تر از آموزش شده است.

احمدی اظهار داشت: امروز دیگر با گذشته قابل مقایسه نیست و سطح آسیب های اجتماعی بالاست متاسفانه نقش الگوها در جامعه کمرنگ شده است و فضای مجازی تاثیر بسزایی در روند آسیب‌های اجتماعی دارد.

وی بیان داشت: اقامه نماز در مدارس وجود داشته و دارد و باید وقت و هزینه های بالایی برای پرورش دانش آموزان کنار گذاشت و همچنین برای راغب کردن دانش آموزان به نماز قدرت جذب بالایی داشته باشیم.

مدیر آموزش و پرورش گناوه اضافه کرد: نماز باید سرلوحه تمام کارها قرار گیرد به این دلیل که نماز تاکید تمامی اولیاء الهی, امامان و بزرگان دین است و برگزاری نماز روز عاشورا در آن شرایط سخت و طاقت فرسا می تواند به طور کامل بیانگر اهمیت نماز باشد.

وی افزود: هر سال ما شاهد برگزاری مسابقات فرهنگی نماز, قرآن و مداحی در سطح مدارس شهرستان گناوه هستیم و همچنین ۹۵ درصد مدارس شهرستان دارای نمازخانه جداگانه است که از نظر امکانات در سطح ایده آلی قرار دارند.

محمد میمنی رئیس ستاد اقامه نماز شهرستان گناوه در این نشست گفت: برگزاری نماز جماعت بسیار مهم پر ثواب و تاثیرگذار است.

وی افزود: میل و رغبت دانش آموزان به نماز می تواند نقش سازنده ای در زندگی آنها داشته باشد و همچنین نماز می تواند نقش بازدارنده ای خوبی در مقابله با آسیب ها باشد.