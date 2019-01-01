به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله شاهچراغی صبح سهشنبه در نشستی با مدیرکل و کارکنان اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تأمینی استان سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه رسیدگی به خانوادههای زندانیان جرائم غیر عمد نوعی عبادت محسوب میشود، ابراز داشت: مشکل برخی از زندانیان باگذشت طرف مقابل و پرداخت دیه برطرف میشود بنابراین برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی میبایست خیران در این حوزهها ورود بیشتری داشته باشند.
وی ضمن بیان اینکه بیشتر زندانیها به دلیل عدم گذشت طرف مقابل محبوس هستند، اضافه کرد: برای کاهش آمار ورودی زندانها باید آستانه تحمل مردم افزایش پیدا کند و این مقصود نیازمند همراهی همه نهادها و دستگاههای اجرایی و سازمانهای فرهنگی و مردمنهاد است.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان بابیان اینکه ترویج فرهنگ گذشت در جامعه امری ضروری است، ابراز داشت: در دین مبین اسلام بارها به ایثار و گذشت اشارهشده است که میبایست این خصوصیات خوب بیشازپیش در جامعه تبدیل به یک فرهنگ شود.
آیت الله شاهچراغی بابیان اینکه تشویق خیران برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد میتواند گرههای بسیاری را باز کند، تصریح کرد: نمونههای خوب این قبیل فرهنگسازیها را میتوان در همایشهای گلریزان که در ماه مبارک رمضان برگزار میشود نام برد.
وی اضافه کرد: در برخی شهرها زندانها قدیمی و دارای تراکم زیادی است که میبایست این اماکن استانداردسازی و زندانهای در حال ساخت سمنان و دامغان هر چه زودتر تکمیل و به بهرهبرداری برسد و امیدواریم با ترویج فرهنگ گذشت شاهد کاهش آمار ورودی به زندانهای استان باشیم.
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