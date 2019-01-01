به گزارش خبرنگار مهر، دویستمین سالگرد تولد تئودور فونتانه، نویسنده و شاعر معروف آلمانی مشهور به پدر رمان مدرن آلمانی، با اتفاقات هیجان‌انگیزی همراه است. سال آینده به مناسبت این اتفاق تمام دست‌نوشته‌ها و نامه‌های او بر روی اینترنت در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

جمع‌آوری دست نوشته‌ها کار سختی به نظر می‌رسد اما موزه برلین در این زمینه به دست‌اندرکاران این پروژه کمک می‌کند. آنطور که اعلام شده است، تاکنون حدود ۷هزار دست‌نوشته از این نویسنده جمع‌آوری شده است. رمان‌های «قبل از توفان»، «خانم ینی ترایبل»، «سال‌های کودکی من»، «از بیست تا سی سالگی» و همچنین بخش‌هایی از کتاب «تفرج در مارک براندنبورگ» از جمله آثاری هستند که جمع‌آوری و مرمت شده‌اند. هزینه مرمت آثار ۱۸۰ هزار یورو اعلام شده است.

آنطور که مسئولان موزه شهر برلین گفته‌اند در دهه‌های گذشته، کاغذها بسیار متخلخل بوده‌اند و به همین دلیل، آثار به جامانده از آن زمان نیاز به مرمت دارند. علاوه بر این، دست‌اندرکاران این پروژه، توضیحاتی را درباره اثر نوشته‌اند و بر روی حاشیه دست‌نویس‌ها چسبانده‌اند. بدین‌ ترتیب، محققان برای اولین‌بار علاوه بر اینکه بخش‌هایی از دست‌نویس‌های این شاعر را در اختیار دارند، می‌توانند از یادداشت‌هایی که بر روی آن نوشته شده نیز استفاده کنند.

موزه شهر برلین بخش زیادی از اموال فونتانه را نیز در اختیار دارد. این اموال شامل نسخه‌های خطی است که از آثار او به جا مانده، همچنین برخی از نامه‌ها، میز و سایر لوازم کار او در این موزه قرار دارد. پس از مرگ امیلی، همسر فونتانه در فوریه ۱۹۰۲، فرزند آنها این اموال را به موزه برلین اهدا کرد.

آلمانی‌ها در ۳۰ دسامبر سال آینده، ۲۰۰ امین سالگرد تئودور فونتانه، نویسنده و شاعر معروف آلمانی را جشن می‌گیرند. فونتانه از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی و نماینده برجسته مکتب رئالیسم آلمان محسوب می‌شود. مسئولان ایالت براندنبورگ سال آینده را به عنوان سال فونتانه نام‌گذاری کرده‌اند و برای بزرگداشت او از ۳۰ مارس برنامه‌های گسترده‌ای دارند.

رایزنی فرهنگی ایران در آلمان این گزارش را تهیه و برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.