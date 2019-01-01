دستور «عمر البشیر» برای تشکیل کمیته حقیقت یاب در سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «عمر البشیر» رئیس جمهوری سودان روز دوشنبه دستور تشکیل کمیته حقیقت یاب را برای بررسی حوادث اخیر در این کشور و اعتراضات گسترده در سودان که دهها کشته و مجروح برجای گذاشته است صادر کرد.

قرار است این کمیته به ریاست «مولانا محمد احمد سالم» وزیر دادگستری سودان تشکیل شود.

عمر البشیر روز گذشته در سخنانی به مناسبت شصتمین سالروز استقلال این کشور اعلام کرد: ما در حال عبور از مرحله دشوار و ورود به اصلاحات بزرگ هستیم.

تظاهرات مردمی در سودان طی چند هفته اخیر که علیه افزایش قیمتها در این کشور برگزار شده تاکنون دهها کشته و زخمی برجای گذاشته است.