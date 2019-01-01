روحانی سالگرد پیروزی انقلاب کوبا را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی با تبریک فرا رسیدن شصتمین سالگرد پیروزی انقلاب کوبا به « میگل دیاز کانل برمودس»، رئیس شورای حکومتی و وزرای جمهوری کوبا و ملت این کشور، تاکید کرد که دولت کوبا با حمایت مردم خود توانسته است در راستای حفظ استقلال و آزادی به نمادی از ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی بدل گردد.

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای میگل دیاز کانل برمودس

رئیس شورای حکومتی و وزرای جمهوری کوبا

فرا رسیدن شصتمین سالگرد پیروزی انقلاب کوبا را به جناب عالی و مردم انقلابی آن کشور، صمیمانه تبریک می‌گویم.

خرسندیم که دولت کوبا با حمایت مردم خود توانسته است در راستای حفظ استقلال و آزادی، 6 دهه در برابر انواع توطئه‌ها، تهدیدها و تحریم‌ها، مقاومت نموده و به نمادی از ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی بدل گردد.

سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و نیکبختی مردم کوبا را آرزومندم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران