روحانی سالگرد پیروزی انقلاب کوبا را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی با تبریک فرا رسیدن شصتمین سالگرد پیروزی انقلاب کوبا به « میگل دیاز کانل برمودس»، رئیس شورای حکومتی و وزرای جمهوری کوبا و ملت این کشور، تاکید کرد که دولت کوبا با حمایت مردم خود توانسته است در راستای حفظ استقلال و آزادی به نمادی از ایستادگی در برابر سلطهطلبی بدل گردد.
متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای میگل دیاز کانل برمودس
رئیس شورای حکومتی و وزرای جمهوری کوبا
فرا رسیدن شصتمین سالگرد پیروزی انقلاب کوبا را به جناب عالی و مردم انقلابی آن کشور، صمیمانه تبریک میگویم.
خرسندیم که دولت کوبا با حمایت مردم خود توانسته است در راستای حفظ استقلال و آزادی، 6 دهه در برابر انواع توطئهها، تهدیدها و تحریمها، مقاومت نموده و به نمادی از ایستادگی در برابر سلطهطلبی بدل گردد.
سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و نیکبختی مردم کوبا را آرزومندم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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