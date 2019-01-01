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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۵

با صدور پیامی؛

روحانی سالگرد پیروزی انقلاب کوبا را تبریک گفت

روحانی سالگرد پیروزی انقلاب کوبا را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی فرا رسیدن شصتمین سالگرد پیروزی انقلاب کوبا را به «میگل دیاز کانل برمودس»، رئیس شورای حکومتی و وزرای جمهوری کوبا و ملت این کشور، تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی با تبریک فرا رسیدن شصتمین سالگرد پیروزی انقلاب کوبا به « میگل دیاز کانل برمودس»، رئیس شورای حکومتی و وزرای جمهوری کوبا و ملت این کشور، تاکید کرد که دولت کوبا با حمایت مردم خود توانسته است در راستای حفظ استقلال و آزادی به نمادی از ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی بدل گردد.

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

 بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای میگل دیاز کانل برمودس

رئیس شورای حکومتی و وزرای جمهوری کوبا

فرا رسیدن شصتمین سالگرد پیروزی انقلاب کوبا را به جناب عالی و مردم انقلابی آن کشور، صمیمانه تبریک می‌گویم.

خرسندیم که دولت کوبا با حمایت مردم خود توانسته است در راستای حفظ استقلال و آزادی، 6 دهه در برابر انواع توطئه‌ها، تهدیدها و تحریم‌ها، مقاومت نموده و به نمادی از ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی بدل گردد.

سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و نیکبختی مردم کوبا را آرزومندم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 4501159

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