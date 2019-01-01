دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، علی اصغر تدین گفت: با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی همه مردم حتی در دورافتاده ترین نقاط دراستان ها به آسانی می توانند به خدمات قضایی دسترسی داشته باشند.

تدین اظهار داشت: به منظور انجام مصاحبه با پذیرفته شدگان اولیه متقاضیان تاسیس دفتر خدمات الکترونیکی قضایی که اسامی آنان از طریق سایت قوه قضائیه اعلام شده است به کرمان سفر کردیم تا هر چه سریع تر این دفاتر به منظور دسترسی آسان مردم به عدالت و خدمات قضایی در تمام نقاط این استان راه اندازی شود.

وی با اعلام اینکه پذیرفته شدگان باید در روز و ساعت مقرر در جلسه مصاحبه شرکت کنند، گفت: در این مصاحبه اطلاعات حقوقی متقاضیان، توانایی مدیریتی شخص در ارائه خدمات الکترونیکی، وضعیت و توانایی مالی فرد برای راه اندازی دفتر و مهارت کار با رایانه از جمله موضوعاتی است که مورد ارزیابی قرار می گیرد .

سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه با اشاره به اینکه هدف معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سال جاری توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور و توزیع آن در تمام مناطق شهری و کانون های جمعیتی است، افزود: در هر حوزه قضایی تعدادی دفتر بر اساس نیاز پیش بینی می شود و همچنین در شهرستان هایی که واحد قضایی ندارند به منظور دسترسی آسان مردم به خدمات الکترونیکی قضایی این دفاتر برای آن مناطق پیش بینی و راه اندازی می شود.

تدین گفت: با راه اندازی این دفاتر از هر نقطه در کشور، امکان ارسال دادخواست، شکوائیه و ارائه تمام خدمات مربوط به تمام واحدهای قضایی کشور وجود دارد و اگر شخصی از دور افتاده ترین منطقه در استانی بخواهد دادخواستی را به مرکز استان ارسال کند امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه هدف نهایی از راه اندازی این دفاتر ارائه خدمات الکترونیک قضایی و دسترسی آسان مردم به عدالت است، افزود: در استان کرمان و در تمامی شهرها، بخش ها و مراکز جمعیتی سعی می‌کنیم این خدمات را در دسترس مردم قرار دهیم.

در ادامه حمید خالقی، معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان کرمان گفت: طی چند روز آینده نتایج نهایی پذیرفته شدگان متقاضیان تاسیس دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در استان کرمان اعلام خواهد شد و تمامی مناطق جمعیتی استان کرمان تحت پوشش دفاتر خدمات قضائی قرار خواهند گرفت.