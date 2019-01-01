ترکیب تیم اعزامی پاراتکواندو به مسابقات جهانی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، هشتمین دوره مسابقات پاراتکواندو قهرمانی جهان در دو بخش پومسه و کیوروگی از ۱۶ بهمن‌ماه به مدت ۲ روز و به میزبانی شهر آنتالیا ترکیه برگزار می‌شود.

اسامی نفرات اعزامی پاراتکواندو اعزامی ایران به این رقابت‌ها به شرح ذیل است:

مهدی بهرامی آذر، سعید صادقیان‌پور، سجاد جوانبخت، علیرضا بخت، مهدی پوررهنما، احمد نریمانی، اصغر عزیزی، محمدرضا شعبانی، حامد حق شناس و محمود جعفرزاده



هدایت این تیم برعهده پیام خانلرخانی به عنوان سرمربی و مهدی احمدی به عنوان مربی است.



همچنین در بخش زنان سیده مهتاب نبوی نخستین بانوی مدال آور پاراتکواندو کشورمان به این رویداد اعزام می‌شود.



امتیاز رقابت های جهانی پاراتکواندو ۱۰ G است و به نفر اول ۱۰۰ امتیاز، نفر دوم ۶۰ امتیاز و نفرات سوم ۳۶ امتیاز در راستای کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو تعلق می‌گیرد.