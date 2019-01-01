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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

ترکیب تیم اعزامی پاراتکواندو به مسابقات جهانی مشخص شد

ترکیب تیم اعزامی پاراتکواندو به مسابقات جهانی مشخص شد

با اعلام سازمان تیم‌های ملی، ترکیب پاراتکواندوکاران اعزامی به هشتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ ترکیه مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  روابط عمومی فدراسیون تکواندو، هشتمین دوره مسابقات پاراتکواندو قهرمانی جهان در دو بخش پومسه و کیوروگی از ۱۶ بهمن‌ماه به مدت ۲ روز و به میزبانی شهر آنتالیا ترکیه برگزار می‌شود.

اسامی نفرات اعزامی پاراتکواندو اعزامی ایران به این رقابت‌ها به شرح ذیل است:

مهدی بهرامی آذر، سعید صادقیان‌پور، سجاد جوانبخت، علیرضا بخت، مهدی پوررهنما، احمد نریمانی، اصغر عزیزی، محمدرضا شعبانی، حامد حق شناس و محمود جعفرزاده

هدایت این تیم برعهده پیام خانلرخانی به عنوان سرمربی و مهدی احمدی به عنوان مربی است.

همچنین در بخش زنان سیده مهتاب نبوی نخستین بانوی مدال آور پاراتکواندو کشورمان به این رویداد اعزام می‌شود.

امتیاز رقابت های جهانی پاراتکواندو ۱۰ G است و به نفر اول ۱۰۰ امتیاز، نفر دوم ۶۰ امتیاز و نفرات سوم ۳۶ امتیاز در راستای کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو تعلق می‌گیرد.

کد مطلب 4501172

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