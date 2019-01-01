ماکرون شهروندان پاریس را به اتحاد فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «امانوئل ماکرون» نخست وزیر فرانسه در پیام تبریک خود به مناسبت آغاز سال جدید میلادی با پر اهمیت قلمداد کردن اتحاد و همبستگی شهروندان، کشور خود را به وحدت و همسویی بیشتر دعوت کرد.

وی در ادامه پیام خود خاطرنشان کرد: نباید چشم هایمان را روی حقیقت ببندیم، معضلات و مشکلاتی است که می توان آنها را حل و فصل کرد.

رئیس جمهوری فرانسه همچنین با اشاره به رویدادهای اخیر در این کشور افزود: اعتراض حق مردم است و باید بر اساس اصول دموکراسی زمینه جلب نظر آنها را فراهم آورد.