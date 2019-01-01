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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷

ماکرون شهروندان پاریس را به اتحاد فراخواند

ماکرون شهروندان پاریس را به اتحاد فراخواند

رئیس جمهوری فرانسه در پیام تبریک سال جدید میلادی شهروندان این کشور را به اتحاد و همبستگی بیشتر فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «امانوئل ماکرون» نخست وزیر فرانسه در پیام تبریک خود به مناسبت آغاز سال جدید میلادی با پر اهمیت قلمداد کردن اتحاد و همبستگی شهروندان، کشور خود را به وحدت و همسویی بیشتر دعوت کرد. 

وی در ادامه پیام خود خاطرنشان کرد: نباید چشم هایمان را روی حقیقت ببندیم، معضلات و مشکلاتی است که می توان آنها را حل و فصل کرد. 

رئیس جمهوری فرانسه همچنین با اشاره به رویدادهای اخیر در این کشور افزود: اعتراض حق مردم است و باید بر اساس اصول دموکراسی زمینه جلب نظر آنها را فراهم آورد. 

کد مطلب 4501173
شقایق لامع زاده

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