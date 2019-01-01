باید ائتلاف بزرگ اصولگرایان تشکیل شود/سازوکار جمنا منتفی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در نشست خبری با اشاره به حماسه ۹ دی گفت: فتنه ۸۸ بسیار سخت و بد بود. عده‌ای خواسته و عده‌ای ناخواسته وارد این موضوع شدند. این فتنه در حالی اتفاق افتاد که ملت‌های منطقه در حال اجرای به اصطلاح بهار عربی بودند و بسیاری از حاکمان مستکبر منطقه سرنگون شده بودند.

وی افزود: در چنین شرایطی که ایران برای آنها همانند یک مدیر و رهبر بود، عده‌ای خواستند به نظام ضربه بزنند. نظام بسیار تحمل کرد و سران فتنه هم تلاش کردند تا کشور را دچار چالش کنند. حتی به مردم گفتند که به جای ۲۲ بهمن، ۲۵ بهمن به خیابان بیایید. انسان به یاد زمان پهلوی می‌افتد. اما صبر نظام بسیار بود و کمترین برخورد را با آنها کرد و تنها به حصر آنها حکم داد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه ۹ دی حرکت عظیمی در جهت نشان دادن ولایت مداری مردم بود، گفت: من بارها گفته‌ام که در آن روز حتی عده‌ای به خیابان آمدند که به موسوی رای داده بودند درحالی که رأی آنها انتخاباتی بود و نه برای اجرای انقلاب مخملی.

باهنر با اشاره به درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی گفت: این فقیه بزرگ تکیه گاهی برای نظام بود و هرینه بسیاری برای جمهوری اسلامی داد. خانواده وی همیشه در خط مقدم انقلاب خدمت کردند.

وی با اشاره به حادثه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تصریح کرد: اینگونه حوادث، غیر مترقبه نیستند و با درایت و مدیریت صحیح می‌توان از آنها پیشگیری کرد. امروز نیز قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده است و انشاالله مقصران پاسخگو خواهند بود. البته دانشگاه آزاد هم باید با این افراد برخورد کند تا دیگر شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

ایراد رهبری به لایحه بودجه مربوط به سهم صندوق توسعه ملی بود

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین به بودجه ۹۸ اشاره کرد و گفت: منابع مشخص است و افراد حقیقی و حقوقی بسیاری به این بودجه نیاز دارند. امروز مردم به خاطر بدی شرایط اقتصادی نیاز به کمک دارند. همه اینها استحقاق استفاده از بودجه را دارند. تدبیر حکم می‌کند که بودجه را عادلانه توزیع کنند.

باهنر افزود: امروز نباید بخشی را فدای بخش دیگر کنیم، دولت ابتدا این را ندید و رهبر انقلاب هم تذکر دادند. بخشی از این ایرادات مربوط به سهم صندوق توسعه ملی بود زیرا دولت می‌خواست مقدار کمتری را به صندوق واریز کند. امسال دولت بودجه را در دو بخش تقدیم مجلس کرده است و بخشی از هزینه‌های مهم را در بخش دوم قرار داده که غلط است. انشاالله بودجه توسط مجلس باز شود و نمایندگان با توجه به نیازهای مردم و به دور از شعارهای انتخاباتی آن را تصویب کنند.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در مورد لوایح FATF گفت: مصوبات مجلس باید توسط شورای نگهبان تایید شود، حال اگر موضوعی را برگشت دهند، مجلس یا باید اصلاح کند یا کاری کند که موضوع به مجمع تشخیص برود و به تصویب نهایی مجمع برسد. نکته دیگر این است که لوایح و طرح‌ها نباید مغایر با سیاست‌های کلی نظام باشد، این موضوع خیلی وقت‌ها قبل از تصویب با همفکری حل می‌شود.

وی افزود: قانون پولشویی امروز در مجمع است و قرار شد که جلسه‌اش را داشته باشیم. امروز FATF کشورها را به سه گروه تقسیم کرده است. ما الان در گروه با ریسک بالا هستیم و آنها می‌گویند که اگر این لوایح را تصویب کنید به گروه سوم خواهید رفت. ولی خب برخی دشمنان قسم خورده ما هستند که هر چه هم تلاش کنیم، اصلاح نمی‌شوند ولی در تلاشیم تا مشکلی از جانب ما پیش نیاید.

مردم نقد دارند ولی با «خس و خاشاک» همراهی نمی‌کنند

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به سوال در مورد اعتراضات دی ماه سال گذشته گفت: اینکه برخی نگران اصولگرایان باشند که خدایی نکرده، اعتراض از سوی آنها باشد، غلط است. همیشه کسانی که قصد غلطی داشتند، خاستگاهشان جای دیگری بوده است، ولی در سال گذشته دیدیم که مردم با آنها همراه نشدند.

وی افزود: امروز مردم نقد دارند ولی زمانی که موضوع اصل نظام و امنیت کشور باشد، مردم با خس و خاشاک ‌ها همراهی نمی‌کنند.

باهنر تاکید کرد: کسانی که سال آینده برای انتخابات مجلس می‌آیند نباید بر موج نارضایتی مردم برای کسب رای سوار شوند. امروز ضد انقلاب هم به این نتیجه رسیده است که تنها راه بقای ایران، پایداری نظام جمهوری اسلامی است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین درپاسخ به سوالی مبنی بر ایجاد حزب عدالت و پیشرفت و نوع تعامل آینده این حزب با جبهه مردمی انقلاب در انتخابات آینده گفت: در پاسخ به اینگونه سوالات من یک پاسخ کلی و سنتی دارم. معتقدم نظام ما بر اساس مردم سالاری دینی است و همه مسئولین می‌دانند که بر اساس گفته امام(ره)، میزان رای ملت است. در این نظام مردم سالاری دینی، مشکل اساسی ما نداشتن چند حزب قدرتمند، فراگیر و دارای چارچوب است و بارها گفته‌ام که من در غیاب چند حزب با این شرایط نگران آینده مردم سالاری دینی هستم. البته امروز احزاب مختلفی هستند ولی برخی آن شرایط را ندارند.

اصولگرایان برای انتخابات ۹۸ آماده می‌شوند

وی افزود: یکی از مضرات این فقدان، این است که چون گروه‌های سیاسی باید همیشه یک همگرایی برای وحدت در درون خود انجام دهند و در این غیاب که ذکر کردم، باعث می‌شود همیشه مقداری از توان ما صرف ایجاد وحدت شود. امروز نزدیک انتخابات هستیم و گروه‌ها باز تلاششان را شروع کرده‌اند. ما امروز اینطور نیست که وحدت نداشته باشیم با اینکه همیشه افراد تندرو و معتدل هستند ولی در هر صورت در حال ایجاد یک ائتلاف بزرگ هستیم ولی هنوز به جمع بندی نرسیدیم. امروز اگر اشخاصی بخواهند بصورت جدا هم فعالیت کنند، حرف‌هایی دارند که باید شنیده شود ولی امیدواریم به آن وحدت برسیم.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه سال ۹۸ سال انتخابات است و همه جریان‌های سیاسی خود را برای انتخابات آماده می‌کند، گفت: جریان اصولگرا نیز از این قاعده مستثنی نیست، باید یک ائتلاف بزرگ از اصولگرایان بوجود بیاید.

جلسات راهبردی اصولگرایان تشکیل می‌شود/ باید نام «شورای وحدت اصولگرایان» بر آن گذاشت

وی افزود: جلسات راهبردی اصولگرایان تشکیل می‌شود البته هنوز تعریف شده نیست ولی اشخاص حقیقی و حقوقی موثر در این جلسات شرکت می‌کنند. هنوز این جلسات به یک نام تشکیلاتی قطعی نرسیده است اما قاعدتا باید نام «شورای وحدت اصولگرایان» بر آن گذاشت. جبهه پیروان خط امام و رهبری، جبهه ایستادگی و جبهه پایداری باید در این مسیر با یکدیگر سهیم شوند؛ البته ممکن است مواضع ما با یکدیگر متفاوت باشد اما در ایام انتخابات باید به یک ائتلاف برسیم.

سازوکا جمنا منتفی نشده است

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود شورای وحدت اصولگرایان سازوکار جمنا منتفی شده است؟ گفت: خیر، اصلا اینطور نیست. دوستان جمنا هم در این سازوکار هستند. هم ممکن است نام جمنا بر این سازو کار گذاشته شود و هم احتمال دارد ساختار تغییر کند اما در هر صورت هدف غایی ایجاد یک مرکزیت واحد با مشارکت همه طیف‌های اصولگراست.

حجاریان خیلی دنبال نافرمانی مدنی بود

باهنر در پاسخ به سوالی در مورد طرح اشکال برای نظارت استصوابی توسط حجاریان گفت: ایشان که در ۱۰-۱۲سال قبل خیلی دنبال نافرمانی مدنی بود ولی در انتخابات قبلی گفت که اگر مطالبه ای هم داشته باشیم باید پای صندوق، مطالبه مان را پی بگیریم و با قهر با صندوق های رای به هدفمان نمی‌رسیم.

وی افزود: خود آقای حجاریان بارها به اشتباه مواضع خود در دوران اصلاحات اقرار کرده است. موقعی آقایان در مجلس ششم اعتصاب کردند که مجلس را از کار بیاندارند یا استعفای دسته جمعی کنند و دولت را از کار بیاندازند. بارها اقرار کرده‌اند که آن رویه ها غلط بود و به نتیجه نمی رسند. امروز هم کسانی که حملاتی را علیه نظارت استصوابی آغاز کرده اند مثل دفعات گذشته قاعدتا سودی از آن نخواهند برد.

مجمع عمومی خانه احزاب اوایل سال ۹۸ برگزار خواهد شد

باهنر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با اشاره به تأخیر در برگزاری انتخابات خانه احزاب اشاره کرد و گفت: در زمان تشکیل خانه احزاب، هر جناحی تلاش می‌کرد تا آنجا را تصاحب کند. پس از آن به این جمع بندی رسیدیم که خانه احزاب جای رقابت نیست و این خانه باید مشترکاً توسط جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب اداره شود. این تأخیری که به‌وجود آمده با اصلاح قانون جدید احزاب همزمان شد. من اعتقاد دارم و بارها هم گفتم خیلی از این احزاب که به وجود آمده‌اند فقط یک برگه کاغذ است که در کیف آقا و خانمی است برای روز مبادا.

وی همچنین افزود: لذا برخی از این احزاب توانستند شرایط خود را با اصلاحات جدید تطبیق دهند و در انتخابات پیش رو همه احزاب حضور خواهند داشت. خانه احزاب جایی است برای مشارکت همه احزاب نه رقابت میان احزاب. مجمع عمومی انشاالله اوایل سال ۹۸ برگزار خواهد شد. حالا ادامه فعالیت اعضای قبلی از لحاظ قانونی اشکالی ندارد. نباید گمان کنیم که خانه احزاب در حال رقابت است. خانه احزاب باشگاهی برای گفتگوهای حزبی است.