به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان شامگاه دیروز دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان هشترود گفت: امیدواریم با راه‌اندازی طرح‌های توسعه اشتغال پایدار قدمی در جهت اشتغال جوانان منطقه برداریم.

وی با اشاره به وجود بستر و پتانسیل در شهرستان برای سرمایه‌گذاری بیان داشت: متاسفانه در گذشته به دلایلی موانعی برای سرمایه‌گذاری در شهرستان بوده است و این مسئله موجب شده است علی‌رغم تلاش‌های بسیاری که برای جذب سرمایه‌گذاری صورت گرفته گاهی یک حرف، یا یک فرکانس منفی موجب فرار سرمایه‌گذار شود.

وی گفت: برای مقابله با این امر لازم است به دنبال زدودن تئوری پنجره شکسته (هر اقدامی منجر به شکست می‌شود) در هشترود باشیم، لازمه این کار مطالعه بر روی طرح‌ها است، به گونه‌ای که اگر طرح منجر به نتیجه شود ضمن آنکه شاهد اتلاف منابع فردی و منابع شهرستان نخواهیم بود بلکه نمود طرح‌ها مثبت بوده و این مسئله خود به خود موجب جذب سرمایه و افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری به شهرستان خواهد شد.

فرماندار هشترود با بیان اینکه هیچ مسئله در حوزه اقتصاد به اندازه مسئله اشتغال و بیکاری جوانان دردآور نیست، ادامه داد: بیکاری به دنبال خود مشکلات اجتماعی گسترده‌ای هم دارد و مقابله با این امر جز با سرمایه‌گذاری اتفاق نخواهد افتاد.

وی گفت: معتقد هستیم که با راه‌اندازی طرح‌های اشتغال در شهرستان کلی از مسائل اشتغال جوانان هشترودی برطرف خواهد شد.

وی در ادامه به بخشی از طرح‌های اشتغال که در حال اجرا در شهرستان می‌باشد اشاره داشت و ادامه داد: معدن مس قاضی‌کندی اقدامات قابل توجهی طی ۶ و ۷ ماه گذشته صورت گرفته و واحد کنسانتره مس و فراوری آن تا آخر سال جاری راه‌اندازی خواهد شد که قادر است سالانه ۲۲۰۰ تن مس به میزان قابل توجه شش دهم درصد فراوری کرده و برای ۵۰۰ نفر شغل ایجاد کند.

وی در خصوص معدن طلای بسیط نیز گفت: خوشبختانه مسائل و مشکلات زیست‌محیطی آن حل شده و به زودی در این محل فراوری طلا به روش جداسازی فیزیکی که آلودگی برای محیط زیست ندارد انجام خواهد شد و برای ۱۷۸ بصورت مستقیم اشتغال‌زایی خواهد داشت.

امینیان ابراز داشت: معدن مرمر سبز واقع در کریم‌آباد با قابلیت اشتغال‌زایی برای ۷۰ نفر که واحد فراوری آن به زودی راه‌اندازی شده و به تولید سنگ مصنوعی از ضایعات سنگ مرمر خواهد پرداخت.