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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۲

فرمانده انتظامی شهرستان البرز:

توقیف کامیون حامل دام فاقد مجوز حمل در شهرستان البرز

توقیف کامیون حامل دام فاقد مجوز حمل در شهرستان البرز

قزوین- فرمانده انتظامی شهرستان البرز از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۷۳ راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز حمل در این شهرستان خبر داد..

سرهنگ بهرام منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران کلانتری ۱۳ بیدستان با استقرار در عوارضتی «قزوین – کرج» وکنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه کامیون «دانگ فنگ» باری مشکوک و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی از مدارک راننده مشخص شد وی فاقد مجوز حمل دام بوده و در بازرسی های صورت گرفته از این کامیون، ۷۳ راس گوسفند فاقد مجوز حمل کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان البرزدر پایان با اشاره به این که بر اساس اعلام کارشناسان، ارزش تقریبی دام های مکشوفه قاچقا کشف شده یک میلیارد ریال بر آورد شده است، تصریح کرد: دام تحویل اداره دامپزشکی و متهم با تشکیل پرونده راهی مراجع قضائی شد.

کد مطلب 4501184

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