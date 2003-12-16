ديدار رييس گروه دوستي پارلماني روماني و ايران با معاون وزير امور خارجه

به گزارش خبر گزاري مهر ، در اين ديدار بروداشكو با اشاره به يكصدو بيست وسومين سالگرد تماس هاى ديپلماتيك بين دو كشور مناسبات فيمابين را مهم ارزيابي و ديدار روساى جمهور دو كشور در اجلاس اخير ژنو را نشانه عزم و اراده مسئولان عالي رتبه

در بسط و گسترش همكارى ها دانست .

وى با تاكيد بر حمايت پارلمان روماني از ارتقاء همكارى هاى فيمابين خاطرنشان ساخت عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا و عضويت غير دائم آن در شوراى امنيت سازمان ملل متحد، زمينه هاى جديدى براى همكاريها ايجاد خواهد كرد.

رييس گروه دوستي پارلماني روماني با مثبت خواندن مواضع ايران در قبال بحران هاى عراق و افغانستان آمادگي روماني را براى همكارى در زمينه بازسازى اين كشورها اعلام داشت .

آهني نيز با اشاره به اهميت مناسبات دو كشور از حمايت پارلمان روماني براى گسترش همكارى ها قدرداني نمود و خاطرنشان ساخت با تلاش و حمايت گروه دوستي پارلماني مي توان براى احياء دوران شكوفايي روابط دو كشور گام برداشت .

وى با ابراز نگراني از تداوم نا امني در عراق به تلاش جمهورى اسلامي ايران براى حفظ و ثبات منطقه و اهميت افزايش نقش ازمان ملل متحد در بحران عراق و واگذارى هرچه سريعتر امور به مردم اين كشور تاكيد كرد.

