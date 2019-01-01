پرداخت ۱۴۸ میلیارد ریال خسارت سرمازدگی به کشاورزان دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اردلانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در جهاد کشاورزی دماوند با بیان این که کشاورزان نسبت به گسترش بیمه محصولات خود اقدام کنند.و در ادامه اظهار کرد: بیمه کشاورزی یکی از راه های موثر در جبران نظام مند خسارات بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال زراعی تاکنون ۲۴۸۶ هکتار از باغات شهرستان دماوند تحت پوشش بیمه محصول قرار گرفته است. وحدود ۹۷۰ هکتار از باغات شهرستان دماوند تحت پوشش بیمه تنه قرار گرفتند که نسبت به سال گذشته بیمه تنه درختان سه برابر افزایش داشته است .همچنین در سال جاری۸۰۰۰ کلنی زنبور تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفتند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند افزود: در بخش دام وطیور ۳ میلیارد و ۹۵۷ میلیون ریال غرامت به بیمه شدگان پرداخت شد و مجموع غرامت پرداختی در این شهرستان در سال زراعی گذشته مبلغ ۹۱۲ میلیارد و ۵۳۵ میلیون ریال است.

وی گفت: کشاورزی با ریسک های اقلیمی و آب وهوایی بی شماری مواجه است، بر اثر سرمای بهاره، بارش تگرگ در فروردین ماه سال جاری خسارت قابل توجهی به محصولات کشاورزی شهرستان در بخش باغی وارد شد.

اردلانی افزود: با پیگیری های متعدد به عمل آمده در طول ۹ ماهه اخیر و پیگیری های ویژه به عمل آمده در ماه جاری روز گذشته ۱۴۸ میلیارد و ۵۷۸ میلیون ریال از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به باغداران بیمه گذار خسارت دیده این شهرستان پرداخت شد.