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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲

نتانیاهو:

برخی کشورهای عربی اسرائیل را هم‌پیمان خود علیه ایران می‌دانند

برخی کشورهای عربی اسرائیل را هم‌پیمان خود علیه ایران می‌دانند

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تکرار سخنان ضد ایرانی خود گفت: برخی کشورهای عربی اسرائیل را هم‌پیمان خود در مبارزه با ایران می دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن اشاره چندباره به روابط تنگاتنگ رژیم متبوعش با شماری از کشورهای عربی، اظهارات ضد ایرانی جدیدی مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت:  برخی کشورهای عربی اسرائیل را هم‌پیمان خود در مبارزه با ایران می دانند. ایران گروه های افراطی را هدایت می کند!

این ادعای مضحک درحالی است که امروز دیگر ماهیت مناسبات صهیونیسم با گروه های تروریستی ـ تکفیری بر هیچکس پوشیده نیست.

وی همچنین مدعی شد: ایران به دنبال ساخت سلاح هسته ای برای نابودی اسرائیل است.

نتانیاهو همچنین ادامه داد: اگر ایران اصرار به نابودی اسرائیل داشته باشد، با آن گفتگو نمی کنیم! 

این اظهارنظر تعجب برانگیز درحالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی ایران، اساسا رژیم جعلی صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسد که حاضر به گفتگو با آن باشد.

کد مطلب 4501215

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    نظرات

    • مخاطب خاص IR ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
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      پاسخ
      سلام پیشنهاد می کنم اگر به ضرورت یک خبر لازم است عکس نتانیاهو کار شود شاید بهتر باشد از عکسی استفاده کنید که پرچم اسرائیل در آن نباشد. اینطوری با هزینه خودمان تصویر پرچم اسرائیل را منتشر می کنیم.

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