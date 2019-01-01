به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن اشاره چندباره به روابط تنگاتنگ رژیم متبوعش با شماری از کشورهای عربی، اظهارات ضد ایرانی جدیدی مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: برخی کشورهای عربی اسرائیل را هم‌پیمان خود در مبارزه با ایران می دانند. ایران گروه های افراطی را هدایت می کند!

این ادعای مضحک درحالی است که امروز دیگر ماهیت مناسبات صهیونیسم با گروه های تروریستی ـ تکفیری بر هیچکس پوشیده نیست.

وی همچنین مدعی شد: ایران به دنبال ساخت سلاح هسته ای برای نابودی اسرائیل است.

نتانیاهو همچنین ادامه داد: اگر ایران اصرار به نابودی اسرائیل داشته باشد، با آن گفتگو نمی کنیم!

این اظهارنظر تعجب برانگیز درحالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی ایران، اساسا رژیم جعلی صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسد که حاضر به گفتگو با آن باشد.