۱۵۸ کشاورز نمونه کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور وزیرجهادکشاورزی در حال برگزاری است، کاظم خاوازی، معاون وزیرجهادکشاورزی اظهارداشت: امسال حدود ۱۵۰۰ نفر برای انتخاب نمونه های کشاورزی داوطلب شدند که از میان آنها ۱۵۸ نفر در زیربخش های مختلف دام و طیور، زراعت و باغبانی، شیلات و آبزیان، ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، مکانیزاسیون، آب و خاک، تشکل های بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و بازرگانی بوده است.

وی با بیان اینکه در سالجاری علاوه بر عملکرد تولید، رعایت اصول بهداشتی و اصول فنی برای ما اهمیت داشته است، گفت: امسال نسبت به پنج سال قبل رشته های جدیدی برای انتخاب اضافه شدند به عنوان مثال در رشته های آب و خاک و سایر رشته های تخصصی ۷.۵ برابر رشد اتفاق افتاده است.

خاوازی با بیان اینکه در گرایش زراعت، باغبانی، دام و طیور رشد دو برابری اتفاق افتاده است، افزود:در گرایش صنایع تبدیلی و تکمیلی، بازرگانی، جنگل و مرتع و آبزیان با ۴ تا ۵ برابر رشد مواجه بوده ایم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت:در گذشته باغبانی و زعفران کاری، باغات مادری، قارچ و گیاهان دارویی مورد توجه نبوده که امسال این رشته ها اضافه شدند.

خاوازی افزود: در زیر بخش شیلات در گذشته فقط رشته پرورش ماهی داشتیم که با تحولی که ستاد انتخاب نمونه ها ایجاد کردند، رشته های مربوط به پرورش میگو، ماهیان گرم آبی، ماهیان سردآبی و پرورش ماهی در قفس نیز افزوده شدند.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه امسال در انتخاب نمونه های بخش زراعت کشاورزی حفاظتی، کشت نشایی و تولید بذر گندم مورد توجه قرار گرفت، ادامه داد: همچنین در ستاد انتخاب نمونه های کشاورزی توجه ویژه ای به زنان و رشته های مربوط به زنان کارآفرین، مشاغل خانگی و صندوق های خرد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سی و سومین دوره انتخاب و معرفی بهره برداران و تولیدکنندگان نمونه بخش کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از ساعاتی قبل آغاز شده است.