اتصالی برق موجب آتش سوزی یک پیش دبستانی در زاهدان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، ساعتی پیش یک واحد پیش دبستانی و مهدکودک در خیابان «بزرگمهر» زاهدان طعمه حریق شد.

علی مرادی مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در این زمینه اظهار داشت: بر اثر اتصالی برق در پیش دبستانی و مهد قرآنی «ایلیا» واقع در خیابان بزرگمهر زاهدان، آتش سوزی جزئی رخ داد که با اقدام به موقع مهار شد.

وی افزود: این آتش سوزی جزئی در دفتر مدیر مدرسه رخ داده و خوشبختانه همه دانش آموزان و پرسنل این مدرسه در صحت و سلامت کامل به سر می برند.