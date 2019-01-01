به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، کیاست امیریان، در این باره گفت: حجم آب دریاچه نیز با حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب افزایش نسبت به سال گذشته به رقم یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است. وسعت دریاچه ارومیه دو هزار و ۷۰ کیلومتر مربع شده که نسبت به سال گذشته در همین روز حدود ۳۱۰ کیلومتر مربع افزایش داشته است.

سرپرست دفتر مدیریت منابع آب حوضه‌های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه با اشاره به جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب سطحی حوضه آبریز دریاچه و اجرای مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه تصریح کرد: در این مدت با جمع‌آوری تعداد یک‌هزار و ۴۲۸ مورد موتورپمپ‌های حاشیه رودخانه، حجمی معادل ۶۴ میلیون متر مکعب و با انسداد ۳۱۴ مورد استخرهای زهکش حاشیه رودخانه، حجمی معادل ۸ میلیون متر مکعب کاهش مصرف صورت گرفته است.

امیریان همچنین از شناسایی ۳ هزار و ۶۹۳ مورد تصرف غیرمجاز در بستر و ۴۰۶ مورد ممانعت از برداشت‌های غیرمجاز که به ۳۸ هکتار رفع تصرف از محدوده بستر منجر شده خبر داد و افزود: به‌منظور کاهش مصارف ۴۰ درصدی در حوضه آبریز ارومیه، در پایان چهارمین سال کاهش مصارف آب کشاورزی (۳۱ شهریور ۱۳۹۷) بالغ بر ۲۹ درصد از مصارف کشاورزی شبکه پایاب سدهای در حال بهره‌برداری کاهش داده شده، به‌طوری‌که مصارف کشاورزی از ۹۴۳ میلیون متر مکعب به ۶۷۰ میلیون متر مکعب تا پایان سال آبی ۹۷-۹۶ کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه کاهش مصارف کشاورزی خارج از شبکه توسط وزارت جهاد کشاورزی در حال اجراست، اظهار کرد: در طول دوره اجرای مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه روی ۶ هزار و ۳۷۸ حلقه چاه کنتور هوشمند نصب شده که موجب کاهش مصرف حدود ۶۷ میلیون متر مکعب شده است.

امیریان در خصوص رهاسازی آب از سدهای درحال بهره‌برداری در فصل غیرزراعی در طول سال‌های ۹۳ تا پایان سال آبی ۹۷-۹۶ گفت: برای تأمین بخشی از نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه در مجموع افزون بر ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون متر مکعب رهاسازی از سدها صورت گرفت و برای سال آبی ۹۸-۹۷ در مرحله اول رهاسازی با شروع در ۲۶ آبان ماه افزون بر ۹۲ میلیون مترمکعب رهاسازی انجام شده است.

سرپرست دفتر مدیریت منابع آب حوضه‌های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه با اشاره به در حال انجام بودن رهاسازی افزون بر ۶۲ میلیون مترمکعب در مرحله دوم که از ابتدای دی ماه آغاز شده است، خاطرنشان کرد: برای مرحله سوم رهاسازی، بررسی‌های فنی در حال انجام بوده که با توجه به میزان بارندگی، پس از مصوب شدن آن در اواخر زمستان و اوایل بهار به اجرا در خواهد آمد.