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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۳۸

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان خبر داد:

تشکیل کمیته رفع خطر از مدارس در گلستان

تشکیل کمیته رفع خطر از مدارس در گلستان

گرگان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از تشکیل کمیته رفع خطر از مدارس در گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان حجت الاسلام سید رضا سیدحسینی اظهار کرد: کمیته رفع خطر از مدارس ناایمن استان تشکیل شد.

وی افزود: اعضای این کمیته یک ماه فرصت دارند از مدارس این شهرستان بازدید و ایرادهای فنی، بهداشتی و عوامل خطرساز را شناسایی و به دادستانی ارائه کنند.

سیدحسینی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی استان، آتش نشانی، اداره بهداشت، سازمان نوسازی مدارس و معاونت عمرانی فرمانداری‌ها و شهرداری‌های تابعه هستند و دادستان هم به عنوان مدعی العموم و متولی این کمیته در موضوع رفع خطر از مدارس هستند.

طبق گفته وی جلوگیری از تکرار حوادث تلخ در مدارس استان، هدف از تشکیل این کمیته است.

کد مطلب 4501252

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