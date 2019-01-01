تشکیل کمیته رفع خطر از مدارس در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان حجت الاسلام سید رضا سیدحسینی اظهار کرد: کمیته رفع خطر از مدارس ناایمن استان تشکیل شد.

وی افزود: اعضای این کمیته یک ماه فرصت دارند از مدارس این شهرستان بازدید و ایرادهای فنی، بهداشتی و عوامل خطرساز را شناسایی و به دادستانی ارائه کنند.

سیدحسینی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی استان، آتش نشانی، اداره بهداشت، سازمان نوسازی مدارس و معاونت عمرانی فرمانداری‌ها و شهرداری‌های تابعه هستند و دادستان هم به عنوان مدعی العموم و متولی این کمیته در موضوع رفع خطر از مدارس هستند.

طبق گفته وی جلوگیری از تکرار حوادث تلخ در مدارس استان، هدف از تشکیل این کمیته است.