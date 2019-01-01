ایلامی ها ۸ سال جانانه از ایران اسلامی دفاع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی صبح روز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه ایلام اظهار داشت: در دوران جنگ با دستان خالی اما تنها با سلاح ایمان به خدا پیروز شدیم.

وی افزود: آن زمان دشمنان نتوانستند هیچ کاری بکنند امروز که قدرتمندیم هیچ غلطی نمی کنند.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه ایلام ۸ سال جانانه از ایران اسلامی دفاع کرد و دین خود را ادا کردند، گفت: ایلام در دوران جنگ تحمیلی ۹ سال از توسعه جا مانده است و بایست جبران شود.

وی افزود: در دوران خدمت سردار حسینی خدمات بسیار خوبی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: هرجایی پای خدمت به مردم بود این سردار سرافراز حضور داشت و تشنه خدمت به مردم بود و اینجا از سردار جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اعتماد مجدد به این رزمنده مجاهد درعرصه ای خطیرتر تشکر می کنم.

سلیمانی دشتکی اظهار داشت: یکی از افتخارات دوران خدمتم در ایلام همسنگر بودن با این سردار بزرگ بود.

وی افزود: امروز زمینه توسعه استان فراهم شده است و همه با هم برای سربلندی ایلام تلاش خواهیم کرد.

وی گفت: برای برادر عزیزم جناب سرهنگ شاکرمی به عنوان فرمانده جدید سپاه استان ایلام آروزی توفیق و موفقیت دارم.

امروز در مراسمی با حضور سردار سلامی جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرهنگ پاسدار جمال شاکرمی فرمانده جدید سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام معرفی شد.

پیش از این سرتیپ ۲ پاسدار سید صادق حسینی به مدت ۱۰ سال و ۶ ماه عهده دار این مسئولیت بود.