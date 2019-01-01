سرپرست کتابخانه های عمومی گلستان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه با حضور مشاور دبیرکل و مدیرکل امور مجلس و استان های نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مراسم تکریم رضا قوانلو مدیر کل سابق کتابخانه های عمومی گلستان و همچنین معارفه آخوند عبدالحی میرزاعلی سرپرست کتابخانه های عمومی استان در اداره کل کتابخانه های عمومی گلستان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حسام قربانعلی، مدیر کل امور مجلس و استان ها نهاد کتابخانه های عمومی کشور، اظهار کرد: استان گلستان ظرفیت های بسیاری زیادی را در حوزه های مختلف از قبیل برنامه های فرهنگی، مسابقات رضوی، خیران و غیره نشان داده است.

قربانعلی در ادامه افزود: وجود ۳۱ انجمن و برگزاری جلسات مداوم در گلستان بیانگر روند روبه رشد استان بوده است.

مدیرکل امور مجلس و استان ها در ادامه عنوان کرد: تغییر و تحول جزو طبیعت زندگی است که در چرخه فردی و اجتماعی موثر است.

اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری

رضا قوانلو، مدیر کل سابق کتابخانه های استان گلستان در ادامه گفت: اقدامات کمی و کیفی در دو حوزه سخت افزاری و نرم افزاری در دوران مدیریت دبیرکل در کل کشور شکل گرفت که گلستان هم طبیعتاً بخشی از این فرایندها بوده است.

قوانلو در ادامه افزود: موفقیت های گلستان در حوزه های گوناگون مرهون حرکت جمعی و تلاش گروهی در ستاد و کل استان بوده است.

مطالعه و کتاب به پویایی جامعه منتج می شود

آخوند عبدالحی میرزاعلی، سرپرست جدید کتابخانه های گلستان هم گفت: مطالعه و کتاب به پویایی جامعه منتج می شود و جامعه اسلامی می تواند با مطالعه به اهداف خود برسد.

وی افزود: استان گلستان با وجود مذاهب تشیع و اهل سنت با این میزان از تعاملات می تواند یک نماد و الگو در سطح کشور و جهان اسلام باشد.

میرزاعلی در ادامه شخصیت هایی چون آیت الله نورمفیدی را یکی از افرادی دانست که درایجاد حس همدلی در سطح استان موثر بوده اند.

روح الله هاشمی ذاکر، مشاور دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور هم گفت: سومین بار است که در استان گلستان در خدمت اصحاب کتابخانه رسیده ام.

وی در ادامه افزود: مدیریت گذرا است و تنها عمل صالح باقی می ماند.

۳۵۰۰ کتابخانه در کشور وجود دارد

هاشمی ذاکر گفت: آنچه امروز ما داریم و یا شاهد آن هستیم ممکن است حاصل تلاش قدما باشد.

وی تصریح کرد: نهاد کتابخانه ها هفت هزار و ۴۵۰ کارمند و سه هزار و ۵۰۰ کتابخانه در سطح کشور دارد.

هاشمی ذاکر بیان کرد: کتابخانه ها در سطح کشور دارای اعضای مختلف در رده های سنی از پنج سال تا بالای ۹۰ سال دارند.

وی در پایان از زحمات قوانلو تشکر و اظهار امیدواری کرد که وی در هر بخشی که خدمت می کند چون گذشته ساعی و پرتلاش باشد.

مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور آخوند عبدالحی میرزاعلی را هم یک چهره ملی خواند که در استان شناخته شده است و در تقریب مذاهب بسیار موثراست.

در پایان حکم سرپرستی آخوند عبدالحی میرزاعلی توسط هاشمی ذاکر به وی داده شد و همچنین از رضا قوانلو تقدیر شد.