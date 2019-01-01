۱۰ خانه تاریخی در آران و بیدگل مورد مرمت قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بایبوردی صبح دوشنبه در جمع صاحبان صنایع آران و بیدگل اظهار داشت: آران و بیدگل از لحاظ قدمت و آثار تاریخی از اهمیت بالایی برخوردار است و این شهرستان در سال های اخیر و در حوزه های مرمت و باستان شناسی مورد توجه جدی قرار گرفته است.

وی به پیشینه تاریخی چندهزار ساله این شهرستان اشاره کرد و گفت: شهرستان آران و بیدگل، دارای دوره های مختلف معماری و شهرسازی است که این مهم، نمایانگر معماری مناطق کویری و بیابانی است.

فرماندار آران و بیدگل ادامه داد: شهرستان آران و بیدگل با ۱۳۴ اثر تاریخی ثبت شده ملی، پس از شهرهای اصفهان و کاشان، رتبه سوم استان اصفهان را به خود اختصاص داده است.

۱۰ خانه تاریخی توسط بخش خصوصی در شهرستان آران و بیدگل در حال بازسازی و احیاست

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ خانه تاریخی توسط بخش خصوصی در شهرستان آران و بیدگل در حال بازسازی و احیاست، گفت: خانه های تاریخی شهرستان آران و بیدگل که دارای زیبایی معماری در دل کویر است می تواند ماندگاری بیشتر گردشگران و اسکان مسافران در اقامتگاه های بوم گردی شهرستان را فراهم کند.

مجید نوری رئیس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل هم در این نشست گفت: برای مرمت کامل این خانه ها به نسبت بین ۱۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه مرمت شده است.

وی اظهار داشت: مرمت این خانه ها که به صورت تمام توسط خیران انجام می شود از ابتدای امسال آغاز شده و عملیات مرمتی آنها به ترتیبِ نوع خانه و کاربرد آن تا اواخر سال آینده انجام می شود.