شکوه حسینی مدیر گروه مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی در گفتگو با مهر با اشاره به دعوت و حضور واسینی الاعرج نویسنده سرشناس جهان عرب در ایران گفت: آقای الاعرج نویسنده مشهور الجزایری و خالق بیش از 30 رمان و برنده جایزه بوکر عربی هستند که همراه همسرشان زینب الاعوج اواخر هفته جاری به تهران می‌آیند و در همایشی با موضوع نسبت میان ادبیات و سینما حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: آقای الاعرج و همسرشان استاد دانشگاه الجزایر و سوربن هستند. پیش از این در سال 1393 به دعوت ما در همایشی با عنوان ادبیات معاصر الجزایر به تهران سفر کردند. به تازگی و به دنبال تماسی که با اشان داشتیم و نیز ابراز علاقه به ارائه مطالبی که درباره نسبت ادبیات و سینما که در دانشگاه سوربن به تدریس آنها پرداخته‌اند؛ دعوت ما برای حضور در همایشی با عنوان «هم‌آوایی قلم و دوربین» را پذیرفتند.

حسینی افزود: این همایش به صورت سه روزه و با همکاری بنیاد سینمایی فارابی و مدرسه ملی سینما در تهران برگزار می‌شود. در روز اول همایش در پژوهشگاه علوم انسانی که شنبه 15 دی ماه خواهد بود به خوانش ایرانی از آثار واسینی الاعرج خواهیم پرداخت. این برنامه حاصل مطالعه جمعی دانشجویان ایرانی از آثار این نویسنده و ارائه نظراتشان درباره جهان داستانی اوست.

وی افزود: در پنل دوم گفتگویی میان مسعود کیمیایی و آقای الاعرج با عنوان سینمای ایران از پشت عینک عربی برگزار می‌شود. در روز دوم همایش نشستی با حضور آقای الاعرج و هوشنگ مرادی کرمانی با عنوان مربای شیرین و زیتون تلخ برگزار می‌شود. در روز سوم نیز برنامه‌ای با عنوان شهرزاد ایران شهرزاد بغداد با حضور آقای الاعرج و حسن فتحی برگزار می‌شود و همچنین چیستا یثربی و زینب الاعوج در نشستی با موضوع زنان کارگردان در سینمای ایران و اعراب به سخنرانی خواهند پرداخت.

به گفته حسینی در روز سه شنبه 18 دی ماه نیز به میزبانی مدرسه ملی سینما کارگاهی از سوی الاعرج با عنوان کارگاه اقتباس سینما از ادبیات با نگاهی به ادبیات جهان عرب و آثار نجیب محفوظ و احسان عبدالقدوس از سوی آقای الاعرج برگزار می‌شود.