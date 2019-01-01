به گزارش خبرنگار مهر، رامین معبودی پیش از ظهر سه‌شنبه در بازدید از پایگاه‌های امداد و نجات شهرستان اردبیل تصریح کرد: توسط نیروهای تلاشگر امداد و نجات پایگاه‌های هلال احمر ۱۲۷ حادثه‌ای که در فصل پاییز و در نقاط مختلف استان اردبیل به وقوع پیوسته بود، امدادرسانی شد.

وی با اشاره به اینکه در این مدت ۱۰۴ حادثه جاده‌ای مورد امداد واقع شد، افزود: یک مورد ریزش آوار و یک فقره سیل و آبگرفتگی نیز توسط نیروهای امداد و نجات استان اردبیل مدیریت شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل ادامه داد: به منظور ارائه خدمات مطلوب توسط پایگاه‌های امداد و نجات به بیش از ۱۶۰ نفر از حادثه دیدگان اسکان داده شده و در این مسیر از کمک‌های ۱۴۸ تیم عملیاتی بهره گرفته شد.

معبودی از مشارکت ۵۳۷ نفر از نیروهای هلال احمر در عملیات امداد و نجات خبر داد و یادآور شد: پایگاه‌های امداد و نجات استان اردبیل حسب وظایف ذاتی خود در تمامی عرصه‌ها و مواردی که مردم نیازمند کمک هستند، آماده خدمت‌رسانی به موقع و فنی خواهند بود.

وی از آماده باش بیش از ۱۲۰ دستگاه خودروی آمبولانس و ۸۶ دستگاه خودروی ست نجات هلال احمر در اردبیل خبر داد و افزود: با رعایت مناسب اصول ایمنی و استانداردهای درنظر گرفته شده امیدواریم حوادث کمتری در منطقه اتفاق افتاده و تلخ‌کامی مردم را شاهد نباشیم.