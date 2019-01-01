به گزارش خبرنگار مهر، حسین خدرویسی صبح امروز در نشست خبری با موضوع دستاورد ۴۰ سالگی امداد اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه ها به عنوان پناهگاه در همه ملتهای مظلوم دنیا نقش آفرینی می کند.

وی افزود: خدمات جمهوری اسلامی در مناطق کمتر توسعه یافته بر کسی پوشیده نیست به گونه ای که در حال حاضر دورترین روستاها از خدمات ما استفاده می کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه عنوان کرد: کمیته امداد در راستای اجرای سیاست‌های کلان راهبردی ستاد چهل سالگی انقلاب به عنوان دبیر کارگروه روستایی و محرومیت زدایی معرفی شده است.

وی به ارائه گزارشی از خدمات ۴۰ ساله کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: طی این مدت ۷۸ هزار خانوار بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر در استان تحت پوشش قرار گرفته اند.

خدرویسی ارزش ریالی کمک ها و خدمات طی این ۴۰ سال را ۱۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض و ۶۰۰ میلیارد تومان آن در قالب وام بوده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه یادآور شد: طی این مدت همچنین ۴۵ هزار نفر دانش آموز و ۱۱ هزار نفر دانشجو تحت حمایت قرار گرفتند.

خدرویسی افزود: در بخش عمران و ساختمان طی این ۴۰ سال ۵۸ هزار مورد خدمات ارائه شده که مبلغ کل پرداختی ۶۰ میلیارد تومان بوده است.

وی همچنین به فعالیت اشتغال و خودکفایی ۴۰ ساله کمیته امداد امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: خدمات بهداشتی، درمانی و امور بیمه ۵۷ هزار مورد با هزینه ۱۵۰ میلیارد تومان صورت گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه تعداد ایتام تحت پوشش در این مدت را ۱۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: مبلغ پرداختی توسط حامیان از سال ۷۸ تا ۹۶ حدود ۸۵ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه در مدت ۴۰ سال ۱۵۰ هزار مورد وام قرض الحسنه پرداخت شده که مبلغ پرداختی ۸۲ میلیارد تومان است، بیان کرد: در حال حاضر حدود ۷۸ هزار و ۱۹۵ خانوار در سطح شهرها و روستاهای استان کرمانشاه تحت پوشش کمیته امداد هستند.

خدرویسی بیان داشت: به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان در ماه بیش از ۲۰ میلیارد تومان مستمری ماهیانه پرداخت می شود که این میزان غیر از هزینه های بهداشت، درمان، آموزش و کمک مسکن ۳۵ میلیارد تومانی است که ماهیانه هزینه می شود.

وی یادآور شد: این در حالیست که مجموع درآمدهای ما در سطح استان از محل صدقات، نذورات، ذکات و کمک های مردمی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه به زلزله سال گذشته استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در جریان زلزله سال گذشته ۱۰ هزار واحد مسکونی خسارت دید که از این تعداد ۵۴۰۰ واحد شهری و روستایی تخریبی بود.

وی گفت: از این تعداد تا کنون نیز ۲۵۰۰ واحد مسکونی مددجویی در مناطق زلزله‌زده استان با حضور رئیس کمیته امداد به بهره‌برداری رسیده است.

خدرویسی به پرداخت ۱۵ میلیون تومان کمک بلاعوض به مددجویان در مناطق زلزله زده اشاره کرد و افزود: تعداد ۲۵۰۰ واحد خسارت دیده تا اسفند ماه امسال به بهره برداری خواهند رسید.

وی با بیان اینکه ۷۰۰۰ خانوار جدید تا کنون پذیرش کردیم، اظهار داشت: در این راستا تعداد ۱۸ هزار نفر به آمار تحت پوشش های کمیته امداد استان اضافه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: اکنون در حال ساخت حدود ۴۵۰ واحد در روستاهای اطراف با همکاری سپاه حضرت نبی اکرم(ص) برای مددجویان هستیم.

خدرویسی از اختصاص ۱۸۲ میلیارد تومان وام برای اشتغال مددجویان در شهرها و روستاها خبر داد و افزود: سقف وام برای مشاغل خرد ۲۰ میلیون تومان و با توجیه طرح تا ۵۰ میلیون تومان خواهد رسید.