دیکتاتور خشن، قاچاقچی الماس، معلم معتاد، پیرمرد خوشگذران و پدری خودخواه؛ اما وقتی صحبت از جایزه اسکار می‌شود، هرچه ایراد‌ها بیشتر باشد، بهتر است.