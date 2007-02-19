سال گذشته، فیلیپ سیمور هافمن با تاکید بر جنبه تاریک و فریبکارانه ترومن کاپوتی نویسنده در فیلم "کاپوتی" توانست در اسکار بر رقبای خود پیروز شود و سال پیش از آن هم جمی فاکس به تماشاگران نشان داد ری چارلز، خواننده "سول"، یک خوشگذران هروئینی هم بود.
فورست ویتکر در صحنهای از "آخرین پادشاه اسکاتلند"
فورست ویتکر بازیگر محبوب امسال است که به احتمال زیاد روز 25 فوریه (شش اسفند) جایزه آکادمی علوم و هنر سینمایی را با خود به خانه می برد. او در "آخرین پادشاه اسکاتلند" نقش عیدی امین، دیکتاتور تشنه به خون اوگاندا، را بازی می کند، دیکتاتوری که در دوران حکومتش بیش از 300 هزار نفر شکنجه، کشته یا ناپدید شدند. ویتکر برای بازی در نقش حاکم وحشی که سال 2003 مرد، با ژنرال های سابق اوگاندا و اعضا خانواده امین صحبت کرد و به دیدن خانواده قربانیان او رفت. ویتکر حتی روی صندلی امین هم نشست. او در این مورد گفت: "من کاملا خودم را وقف این نقش کردم. من با یاد او می خوابیدم."
اسکار جز درام به "خنده به موقع" هم علاقه دارد که ممکن است به کمک رایان گازلینگ، بازیگر "نیمه نلسن" بیاید. وقتی از گازلینگ سئوال شد که چطور خود را برای بازی در نقش یک معلم دبیرستان معتاد به مخدر آماده کرد، او پاسخ داد: "مواد مخدر مصرف کردم!"، که البته معلوم بود شوخی می کند.
لئوناردو دی کاپریو در "الماس خونین" نقش یک قاچاقچی الماس را بازی می کند؛ فیلمی که نشان می دهد چطور خرید و فروش جواهرات زمینه ساز جنگ داخلی شد. دی کاپریو برای اینکه آماده بازی در نقش خود شود به آفریقا رفت و مدتی را با گروهی از محلی ها گذراند. با این حال خیلی دور از ذهن به نظر می رسد که گازلینگ یا دی کاپریو بتوانند رقیبی جدی برای ویتکر باشند.
از آنجا که فیلم کم هزینه "نیمه نلسن" را خیلی ها ندیده اند، طبعا گازلینگ رای کافی ندارد.
"الماس خونین" هم فیلم بسیار پرخرجی بود، اما فروش 55 میلیون دلاری آن خیلی چشمگیر نبود. این می تواند برای دی کاپریو مشکل درست کند، چون رای دهندگان اسکار به فیلم های پرفروش استودیوهای بزرگ هم علاقه دارند.
تنها رقیب جدی ویتکر می تواند پیتر اوتول 74 ساله باشد. برای اینکه گذشته اسکار نشان می دهد رای دهندگان علاقه ای خاص به بازیگران سالخورده دارند که سال ها پیش باید جایزه می گرفتند. بازیگر ایرلندی که با "لورنس عربستان" به شهرت رسید، در چهار دهه اخیر هشت بار نامزد اسکار بوده، بی آنکه حتی یکبار برنده شود. او در فیلم "ونوس" نقش بازیگری پا به سن گذاشته را بازی می کند که به زنی جوان دل می بندد. تام اونیل، ستون نویس "انولوپ دات کام" می گوید: "هیچ ستاره ای هشت بار بازنده نشده است."
ویل اسمیت، پنجمین نامزد بخش بهترین بازیگر مرد، برای فیلم "در جستجوی خوشبختی" نامزد شده که تا به حال 161 میلیون دلار فروخته است. اسمیت هم رقیب جدی ویتکر است. او در نقش پدری ظاهر شده که از صفر شروع می کند و با کار بورس به همه جا می رسد و در این مسیر پسر کوچکش نیز کنار اوست. چیزی که به نقش آفرینی اسمیت کمک کرد، حضور جیدن پسرش در دنیای واقعی رو به روی او بود.
در یکی از صحنه های فیلم، اسمیت با از دست دادن کنترل خود جیدن کوچولو را با تمام قدرت تکان می دهد، به طوری که واقعا سخت است باور کنید اسمیت عصبانی نیست. هر چند اسمیت در این صحنه واقعا بد است، اما خیلی خوب نقش آفرینی می کند.
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