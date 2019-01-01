به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در آخرین ساعات ۲۰۱۸، پیامی را برای سال نو منتشر کرد.

ترامپ در این پیام از اقدامات خود در دو سال گذشته از جمله خروج از برجام سخن گفته و به دفاع از آنها پرداخته است.

ترامپ در این پیام با بزرگ نمایی اقدامات خود می گوید: دقیقا از مقابل اتاقی بیضی شکل برای شما آرزو می‌کنم که سال نوی خیلی خوبی داشته باشید، سال خوبی در پیش خواهد بود، البته سال پیچیده‌ای خواهد بود اما در عین حال، سالی عالی خواهد بود.

در این پیام آمده است: باید بگویم که برخی افراد وضعیت را بیش از پیش پیچیده می‌کنند اما به شما این را می‌گویم و به این موضوع افتخار می‌کنم که هرگز قبل از این، دولتی نبوده که به اندازه دولت ترامپ در دو سال اول کارخود این همه کار انجام داده باشد، اقتصاد ما دارد عالی کار می‌کند.

ترامپ گفت: برای اولین بار در سال‌های بسیار بسیار طولانی، دستمزدها دارد افزایش پیدا می‌کند و مردم دارند پول بیشتری در می‌آورند و آنها دارند فقط یک کار را انجام می‌دهند به جای آنکه دو یا سه شغل انجام دهند.

وی افزود: همچنین ما در حال رسیدن به توافقات اقتصادی جدیدی هستیم، ما با مکزیک و کانادا به توافق رسیدیم، ما با کره جنوبی توافقی کردیم که قبل از حصول آن، همگان می‌گفتند امکان رسیدن به چنین توافقی وجود ندارد. ما به توافق یکجانبه و وحشتناک هسته‌ای ایران خاتمه دادیم.

ترامپ در این پیام همچنین گفت: به وضعیتمان با کره شمالی نگاه کنید، ما واقعا داریم خوب پیش می‌رویم، موشک‌ها و راکت‌ها دیگر شلیک نمی‌شود و ما برای حصول به توافق برای خلع سلاح اتمی کره شمالی عجله نداریم، ما سفارتمان را به بیت‌المقدس منتقل کردیم، من وعده این کار را داده بودم و آن را انجام دادم.

ترامپ در حالی این پیام را منتشر کرده که به اذعان رسانه ها و مقامات آمریکایی، وی در سال ۲۰۱۹ روزهای بسیار سختی را بویژه با کنگره این کشور در خصوص مسائل همچون بودجه، حمایت از عربستان در جنگ یمن و موضوع استیضاح خواهد داشت.