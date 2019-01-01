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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۵۴

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان‌جنوبی خبر داد:

افزایش هزار و ۱۰۰ درصدی کشفیات فرآورده های نفتی در خراسان‌جنوبی

افزایش هزار و ۱۰۰ درصدی کشفیات فرآورده های نفتی در خراسان‌جنوبی

بیرجند- دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان‌جنوبی گفت: کشفیات فرآورده‌های نفتی قاچاق در خراسان‌جنوبی طی ۹ ماهه سال جاری هزار و ۱۰۰درصد افزایش داشته است.

 به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسنی مقدم صبح سه شنبه در کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان‌جنوبی اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۷ تاکنون کشفیات فرآورده‌های نفتی در خراسان‌جنوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل هزار و ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی خراسان جنوبی و دبیر ستاد قاچاق کالا و ارز استان خراسان‌جنوبی بیان کرد: همچنین در مدت ذکر شده کشف قاچاق پارچه ۴۵۶ درصد و سیگار ۱۰۱درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.

حسنی مقدم با اشاره به اینکه دستگیر شدگان در رابطه با قاچاق کالا ۱۳۸ درصد در ۹ ماهه سال جاری افزایش داشته است، ادامه داد: در همین رابطه پرونده های بالای ۱۰۰ میلیون تومان ۴۵ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه هزار و ۷۲۷ دستگاه ادوات کشاورزی پلاک گذاری شده است، گفت: ارزش مالی پرونده‌های تشکیل شده در ۹ ماهه سال جاری حدود ۱۴ میلیارد و و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است که این ارزش ریالی افزایش ۱۲۳درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی اظهار کرد: در ۹ ماهه سال ۹۷ حدود ۷۵۳ کارت هوشمند توقیف و از مدار خارج شد.

حسنی مقدم بیان کرد: بسیاری از افراد تصور می‌کنند که قاچاق کالا فقط در مرزهای کشور شکل می‌گیرد در حالی که علاوه بر مرز در سایر مکان‌ها نیز امکان عرضه و قاچاق کالا وجود دارد که خراسان جنوبی نیز از این مهم مستثنی نیست.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اولویت‌های مهم استفاده از کالاهای ایرانی است ولی کیفیت این کالاها نیز باید به گونه‌ای باشد که مردم برای خرید آن اقبال داشته باشند.

کد مطلب 4501299

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