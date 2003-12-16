بانك هاي خصوصي با وجود كوچك بودن موجب تحرك شبكه بانكي شده اند

قائم مقام بانك كارآفرين در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: اگر چه شبكه بانكي خصوصي نسبت به بانك هاي دولتي بسيار كوچك است اما تحولات بانك هاي خصوصي سبب تحرك بيشتر بانك هاي دولتي شده است.

دكتر احمد قدوسي افزود: بانك هاي خصوصي با وجود كوچك بودن و گذشت زمان كوتاهي از آغاز فعاليت خود تا كنون توانسته اند تعداد زيادي از مشتريان بانك هاي دولتي را به سمت خود جذب كنند.

وي تقويت سيستم نظارتي بانكي را مورد تاكيد قرار داد و افزود: افزايش ابزارهاي نظارتي و بهبود آموزش ناظران و فعالان شبكه بانكي با بانكداري نوين جهاني و سيستم نظارتي متداول در كشورهاي داراي اقتصاد و شبكه پولي پيشرفته براي تقويت نظارت ضروري است.

قدوسي گفت : در زمان حاضر نظارتي كه بر شبكه بانكي خصوصي اعمال مي شود جدي تر از نظارت بر بانك هاي دولتي است كه بايد نظارت بر بانك هاي دولتي نيز براي رسيدن به كارايي بيشتر در اين شبكه افزايش يابد.

به گفته وي، براساس قوانين بين المللي شبكه بانكي تنها يك بار مي تواند از طريق تجديد ارزيابي اقدام به اصلاح ساختار مالي خود كند كه اصلاح ساختار سرمايه نيز يك بار در شبكه بانكي كشور انجام شد.

وي افزود: از آنجا كه افزايش سرمايه از طريق تجديد ارزيابي دارايي، افزايش واقعي نبوده تاثيري بر ميزان پاسخگويي و خدمات رساني بانك ها و حجم عمليات نيز ندارد و اين افزايش سرمايه تنها بايد از طريق افزايش سرمايه سهامداران يا آورده بانكي تامين شود.