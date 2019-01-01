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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۳۰

انتقاد از ارسال یک طرح محیط زیستی به کمیسیون شهرسازی

انتقاد از ارسال یک طرح محیط زیستی به کمیسیون شهرسازی

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از ارسال یک طرح محیط‌زیستی به کمیسیون شهرسازی و معماری انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جریان بررسی تعیین تعرفه جابه جایی درختان با انتقاد از اینکه این طرح به اشتباه به کمیسیون شهرسازی و معماری به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شده است، گفت: از هیئت رئیسه شورا می‌خواهم که به کارکرد هر کمیسیون توجه کنند و ارسال طرح و لوایح متناسب با تخصص آن کمیسیون باشد.

وی ادامه داد: همه به خوبی مطلعند که درختان جزو مسائل محیط‌زیستی هستند و ارجاع هر طرح و لایحه‌ای در ارتباط با آن‌ها باید به کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری باشد؛ در نتیجه ارجاع این طرح به کمیسیون شهرسازی و معماری چه جزو رویه شورا در ادوار گذشته باشد و چه رویه شورای پنجم، اشتباه است و نباید توسط ما تکرار شود.

کد مطلب 4501308
نورا حسینی

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