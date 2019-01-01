انتقاد از ارسال یک طرح محیط زیستی به کمیسیون شهرسازی

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جریان بررسی تعیین تعرفه جابه جایی درختان با انتقاد از اینکه این طرح به اشتباه به کمیسیون شهرسازی و معماری به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شده است، گفت: از هیئت رئیسه شورا می‌خواهم که به کارکرد هر کمیسیون توجه کنند و ارسال طرح و لوایح متناسب با تخصص آن کمیسیون باشد.



وی ادامه داد: همه به خوبی مطلعند که درختان جزو مسائل محیط‌زیستی هستند و ارجاع هر طرح و لایحه‌ای در ارتباط با آن‌ها باید به کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری باشد؛ در نتیجه ارجاع این طرح به کمیسیون شهرسازی و معماری چه جزو رویه شورا در ادوار گذشته باشد و چه رویه شورای پنجم، اشتباه است و نباید توسط ما تکرار شود.