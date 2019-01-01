خانه های ترک خورده کرمان فراموش شد/ سقف های لرزان روی سر مردم

خبرگزاری مهر – گروه استانها: از سال ۸۲ در استان کرمان زمین لرزه های مخرب بم، زرند، کوهبنان، هجدک، راور استان کرمان را تکان داده است که بر اثر بروز این زمین لرزه ها هزاران نفر کشته شدند و تعداد زیادی زخمی و مصدومان قطع نخاعی و هزاران واحد مسکونی خسارت دیده برجای مانده است.

سال گذشته بود که طی دو ماه سه زمین لرزه بالای شش ریشتر و صدها زمین لرزه سه تا ۵ ریشتری استان کرمان را تکان داد که اکثر این زمین لرزه ها شهر کرمان را نیز لرزاند، در استان کرمان که حدود سه میلیون جمعیت دارد شهر کرمان بزرگترین مرکز جمعیتی محسوب می شود و حدود ۸۰۰ هزار نفر را در خود جای داده است که عنوان پر جمعیت ترین شهر جنوب شرق کشور و کلانشهر را نیز به خود اختصاص داده است.

خانه های فاقد شناژ در کرمان

اما در این شهر اکثر خانه ها عمری بالای ۵۰ سال دارند، خانه هایی که شناژ ندارند و با تکنولوژی نیم قرن قبل ساخته شده اند، بارها در پنج دهه گذشته ظاهرشان بازسازی شده اما باطن این خانه ها را آجر و کاه گل تشکیل داده است و عملا هیچ مقاومتی در مقابل زمین لرزه ندارند.

اما اگر بازدیدی میدانی از محله های مختلف شهر کرمان کنید اکثر خانه های این شهر در زمین لرزه های متعدد سال گذشته دچار ترک خوردگی شده اند و در صورت بروز زمین لرزه ای دیگر در این شهر امکان بروز خسارت به واحدهای مسکونی دور از انتظار نیست.

اگر بازدیدی میدانی از محله های مختلف شهر کرمان کنید اکثر خانه های این شهر در زمین لرزه های متعدد سال گذشته دچار ترک خوردگی شده اند

هر چند در روزهای ابتدایی بروز این خسارتها یکی از نمایندگان مجلس از مطرح شدن این مشکل در جلسات اضطراری کوهبنان و هجدک خبر داد و گفت به زودی ارزیابی این خسارتها در فرمانداری کرمان انجام و پرونده بازسازی و مقاوم سازی تشکیل می شود اما هیچ اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفت و عملا مسئولان اجرایی استان کرمان این خطر بالقوه را به کلی فراموش کرده اند.

در این خصوص با چند نفر از مردم شهر کرمان به گفتگو پرداختیم، محمد اقبالی در یکی از املاکی های شهر کرمان کار می کند، وی می گوید: یکی از مشکلات ما بعد از زمین لرزه ترک خوردگی گسترده واحدهای مسکونی به خصوص آپارتمانهای نو ساز و هچنین خانه های قدیمی شهر است.

اکثر خانه ها دچار خسارت شده اند

وی افزود: صاحبان این خانه ها در صدد فروش این واحد ها هستند اما مشتری برای آنها پیدا نمی شود در واقع اولین بررسی که از سوی خریدار انجام می شود عدم ترک خوردگی خانه ها است که اکثرا هم به دلیل بروز این مشکل خریدار ندارند.

احمد ایران پور دیگر شهروند کرمان است که می گوید: بعد از زمین لرزه های هجدک خانه من که ۴۰ سال عمر دارد در قسمتهای مختلف سقف و دیوارها دچار ترک های ریز اما طولانی شده است و به همین دلیل یکی از اتاقهای خانه را به کلی خالی کرده ایم و نگران ریزش بخشهایی از خانه در زمین لرزه های آتی هستم.

وی افزود: هزینه های بازسازی بسیار بالاست و امکان بازسازی خانه ها وجود ندارد در محله ما اکثر خانه ها دچار مشکل شده اند و هیچ فردی هم برای ارزیابی این خسارتها مراجعه نکرده است.

در محله ما اکثر خانه ها دچار مشکل شده اند و هیچ فردی هم برای ارزیابی این خسارتها مراجعه نکرده است

زهرا کریمی دیگر شهروند کرمان است که می گوید: در زمین لرزه های اخیر خانه آپارتمای من به شدت دچار ترک خوردگی های ریز شده چند هفته قبل مجبور شدم برای زیباسازی خانه را نقاشی کنم اما ترک ها مجدد خانه را فرا گرفت است در بسیاری خانه های اقوام و دوستانم مشکل ترک خوردگی وجود دارد و مردم نگران از بروز چنین شرایطی هستند.

هر چند گفته می شود کرمان دارای گسل نیست اما زمین لرزه هایی که طی یک سال گذشته در شهرک مطهری، شهرک سیدی و حومه کرمان در منطقه زنگی آباد روی داد نگرانی ها زیادی در خصوص وجود گسل در زیر پوسته شهر کرمان ایجاد کرده است.

متاسفانه در کرمان مردم که به مرور زمین خطر زلزله را فراموش می کنند در استان کرمان مسئولان هم به سادگی این خطر را از یاد می برند.

برگزاری همایشهای بی نتیجه و صرف هزینه های بالا در این همایشها هیچ تاثیری بر روی مقاوم سازی در کرمان نداشته است.

اما طی ماه گذشته یک اتفاق مطلوب در استان کرمان روی داده است شبکه لرزه نگاری با هدف مطالعه روی گسلهای کرمان تجهیز شده است و دستگاههای پیشرفته لرزه نگاری در مناطق مختلف استان کرمان نصب شده است.

کرمان پتانسیل زلزله بالای ۷ ریشتر ندارد

مسئول مرکز پژوهشی زلزله دانشگاه شهید باهنر کرمان در گفتگو با مهر می گوید: نگرانیهایی در خصوص وجود سازه های غیر مقاوم در استان کرمان وجود دارد با وجود اینکه ماهیت گسلهای کرمان به گونه ای است که نمی توانند زمین لرزه بالای ۷ ریشتر را به وجود آوردند اما تجربه در کرمان نشان داده است زمین لرزه ۶.۵ ریشتری در بم خسارتهای شدیدی به بار می آورد.

سید جلیل الدین فاطمی از مردم کرمان خواست در زمینه مقاوم سازی و استحکام بخشی به خانه هایشان اقدام کنند و گفت: اگر خانه کوچک و مستحکم باشد بسیار بهتر از خانه بزرگ اما غیر مقاوم در زمان بروز زمین لرزه است.

اگر خانه کوچک و مستحکم باشد بسیار بهتر از خانه بزرگ اما غیر مقاوم در زمان بروز زمین لرزه است

وی ادامه داد: از گسلهای نمی توانیم فرار کنیم بلکه باید با این گسلها زندگی کنیم و برای مقاوم سازی خانه ها سرمایه گذاری کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی نیز در گفتگو با مهر می گوید: یکی از ضروریات مطالعه در خصوص رفتارهای زمین و گسلها در مناطق زلزله خیز به خصوص کرمان است که در این زمینه توانسته ایم دستگاههای شتاب نگار با تکنولوژی نسل جدید را خریداری کنیم.

محمد شکر چی زاده بیان کرد: تعدادی از دستگاه ها پیش بینی شده در استان کرمان خصوصا شهر بم نصب شود ضمن اینکه روی مقاوم سازی نیز باید برنامه ریزی کنیم.

با وجود تمام این صحبتها شاهد هستیم دولت در زمینه پایان مقاوم سازی مرکز زمین لرزه کوهبنان نیز با مشکل تورم مصالح ساختمانی مواجه شده و نتوانسته با تسهیلات اختصاصی بازسازی را تمام کند.

هر چند در چند مرحله سقف تسهیلات افزایش یافته اما شتاب تورم از افزایش قیمت مصالح بسیار بیشتر است و خانه ها نیمه تمام رها شده اند.