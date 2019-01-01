جذب مهاجم کُروات و جدایی گادوین منشا بستگی به جلسه با برانکو دارد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در نقل و انتقالات نیم فصل موفق شد محمد نادری مدافع پیشین تراکتورسازی را جذب کند و این روزها هم صحبت از مذاکره برانکو ایوانکوویچ با یک مهاجم کُروات مطرح شده است.

پرسپولیس برای تقویت خط حمله خود نیاز به یک مهاجم جدید دارد و باتوجه به اینکه قیمت پیشنهادی رضا قوچان نژاد بالا بوده است، این باشگاه سراغ گزینه های دیگری رفته است.

ایرج عرب سرپرست باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، به سئوالاتی در این ارتباط پاسخ داد:

* خبرگزاری مهر - نقل و انتقالات باشگاه در چه وضعیتی است؟ آیا با بازیکن جدیدی به توافق رسیده اید؟

- ایرج عرب: کماکان به فعالیتمان در نقل و انتقالات ادامه می دهیم. البته منتظر بازگشت آقای برانکو ایوانکوویچ هستیم. قرار است سرمربی تیم روز پنجشنبه به تهران بازگردد و حضوری با هم گفتگو کنیم.

* آیا جذب رضا قوچان نژاد صد درصد منتفی شده است؟

- فعلا جذب این بازیکن منتفی است چون پیشنهاد جدیدی مطرح نشد و برای مبلغ هم کوتاه نیامدند.

* مذاکره برانکو ایوانکوویچ با مهاجم کُروات تا کجا پیش رفته است؟ آیا باید حضور مهاجم خارجی جدید را قطعی دانست؟

- باید در جلسه حضوری با برانکو در خصوص این مسائل گفتگو کنیم. بعد از بازگشت برانکو این جلسه برگزار خواهد شد و ما تصمیم گیری می کنیم.

* در صورت جذب مهاجم جدید، جدایی گادوین منشا باتوجه به درخواست چند باشگاه از پرسپولیس نهایی می شود؟

- همه چیز به مذاکره و جلسه ما با برانکو بستگی دارد. برانکو بازیکنان اصلی و مدنظرش را گرفته است و اگر جذب گزینه های دیگر هم قطعی نشد، مشکلی نیست.

* صحبت از کنار گذاشتن محمد انصاری از لیست پرسپولیس چقدر جدی است؟

- این بستگی به تصمیم سرمربی تیم دارد. برانکو تا الان چیزی در این خصوص به ما اعلام نکرده است.

* کمیته انضباطی چند روز پیش برانکو ایوانکوویچ را محروم کرد. آیا باشگاه به این حکم اعتراض می کند؟

- باشگاه در این ارتباط بیانیه داد و اجازه بدهید دیگر وارد این موضوع نشوم.