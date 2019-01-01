به گزارش خبرگزاری مهر حمید ظهرابی، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و عضو شورای عالی معادن با اعلام این خبر گفت: در اوایل سال جاری پروانه بهرهبرداری از این معدن برای حوزه علمیه اصفهان صادر شده بود اما با توجه به واقع شدن این معدن در پناهگاه حیاتوحش موته، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به این پروانه بهرهبرداری اعتراض کردیم.
وی ادامه داد: اعتراض سازمان حفاظت محیط زیست در شورای عالی معادن مطرح شد و این شورا با توجه به تبعات محیط زیستی که بهرهبرداری از این معدن برای پناهگاه حیاتوحش موته دارد، رای به لغو این مجوز داد.
به گفته ظهرابی، اصلاحات اعمال شده در سال۱۳۹۰ روی قانون معادن و تصویب ماده ۲۴ مکرر قانون معادن، دست معدنکاران با نفوذ برای اکتشاف و بهرهبرداری از معادن موجود در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را بازتر کرده و به همین دلیل گاهی علیرغم مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست، برخی معادن موجود در این مناطق پروانه بهرهبرداری دریافت میکنند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: خوشبختانه در شورای عالی معادن، دیدگاه نسبتا مناسبی درباره لزوم حفاظت از مناطق چهارگانه و کاهش اثرات محیط زیستی معدنکاری وجود دارد و با نظر مثبت این شورای عالی، پروانه بهرهبرداری از معدن تراورتن میمه که مورد اعتراض سازمان حفاظت محیط زیست و فعالان محیط زیست شده بود، لغو شد.
تیرماه امسال، صدور پروانه این معدن که در محدوده پناهگاه حیاتوحش موته واقع شده، خبرساز شد. سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از مراجع قانونی خواستند به دلیل اثرات نامطلوب بهرهبرداری این معدن بر پناهگاه حیاتوحش موته، این پروانه بهرهبرداری لغو شود و در نهایت با پیگیری این خواسته، شورای عالی معادن رای به ابطال این پروانه داد.
پناهگاه حیاتوحش موته در شمال استان اصفهان، با وسعتی بالغ بر ۲۰۴ هزار هکتار یکی از زیستگاههای مهم آهو در کشور محسوب میشود.
شورای عالی معادن در پی اعتراض سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به واگذاری معدن تراورتن میمه واقع در پناهگاه حیاتوحش موته استان اصفهان، پروانه صادر شده برای این معدن را لغو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر حمید ظهرابی، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و عضو شورای عالی معادن با اعلام این خبر گفت: در اوایل سال جاری پروانه بهرهبرداری از این معدن برای حوزه علمیه اصفهان صادر شده بود اما با توجه به واقع شدن این معدن در پناهگاه حیاتوحش موته، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به این پروانه بهرهبرداری اعتراض کردیم.
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