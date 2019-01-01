به گزارش خبرگزاری مهر، وحید کیانی با اعلام این خبر افزود: سیزدهمین جشنواره نمایش عروسکی استان خوزستان هم‌زمان با برگزاری ویژه‌برنامه‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۱۷ و ۱۸ بهمن‌ماه در مجتمع فرهنگی هنری کانون اهواز برگزار خواهد شد.

وی، گسترش فعالیت‌های هنری متنوع با توجه به امکانات و نیروهای موجود، بهره‌گیری بهتر از هنر نمایش عروسکی مناسب در پیشبرد اهداف فرهنگی تربیتی و تشویق و حمایت علاقه‌مند به انجام فعالیت نمایش عروسکی را اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد و اضافه کرد: شناسایی و کشف استعدادهای نمایش عروسکی اعضا مراکز کانون، فراگیری مهارت‌های اجتماعی نوجوانان در تعامل با یکدیگر و معرفی کانون به جامعه هنرمندان و تعامل با این گروه‌ها از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

این مدیرکل فرهنگی پیرامون شرایط شرکت در این جشنواره توضیح داد: در بخش کانونی می‌بایست نمایش‌ها توسط مربیان و اعضا مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در طی کارگاه عضو محور تولید شده باشد و حتی‌الامکان از منابع فرهنگی موجود در مراکز کانون نظیر: کتاب‌ها، نشریات و ... برای تهیه متن استفاده شود.

کیانی، پرهیز از تهیه دکورهای عظیم، نورپردازی پیچیده، ابزار و وسایل زیاد و دست و پا گیر که قابلیت جابه‌جایی ندارند و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و خلاق نمایشی را از دیگر شرایط شرکت رد بخش کانونی این جشنواره عنوان کرد و گفت: علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره باید در ساخت دکور نمایشی خود از مواد و عناصر و ابزار موجود در مراکز فرهنگی و هنری و با تکیه بر نوآوری و خلاقیت اعضا و مربیان استفاده کنند.

وی، تعداد اعضا کودک و نوجوان شرکت کننده در هر گروه نمایشی به همراه مربی ناظر را حداکثر هفت نفر عنوان کرد و اظهار داشت: گروه‌های نمایشی نباید در نمایش‌های خود از نور ماورا و صدای ضبط شده استفاده کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان پیرامون شرایط شرکت در بخش آزاد این جشنواره نیز گفت: در این بخش کودک یا نوجوان ۶ تا ۱۷ سال علاقه‌مند به شرکت باید به‌صورت تک نفره و خلاق اقدام به اجرای نمایش عروسکی کند.

کیانی افزود: زمان اجرایی در نظر گرفته شده برای این بخش حداکثر ۲۰ دقیقه است و گروه نمایشی شرکت‌کننده حداکثر متشکل از دو نفر عوامل پشت‌صحنه است.

وی اضافه کرد: در این بخش نیز شرکت‌کنندگان بخش آزاد نباید از صدای ضبط شده در نمایش خود استفاده کنند.

این مدیرکل فرهنگی یادآور شد گروه‌های نمایش علاقه‌مند به شرکت در این جشنواره باید لوح فشرده اثر خود را تا تاریخ یکم بهمن‌ماه ۱۳۹۷ به نشانی دبیرخانه جشنواره واقع در اهواز، خیابان انقلاب، پیچ استادیوم، جنب حریم راه‌آهن، مرکز آفرینش‌های هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان ارسال کنند.