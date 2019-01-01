به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقا پیش از ظهر سه‌شنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل تصریح کرد: به منظور برگزاری هر چه باشکوه برنامه و جشن‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم‌افزایی بسیار مناسبی را بین کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان شاهد خواهیم بود.

به گفته وی از هم اکنون برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای برگزاری باشکوه ویژه‌برنامه‌های فرهنگی ایام دهه فجر در نظر گرفته شده که طبق برنامه زمانبندی شده در پایگاه‌ها و مساجد مختلف استان اردبیل اجرایی می‌شود.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل اضافه کرد: توسط فعالان کانون‌های مساجد همزمان با اولین روز از آغاز ایام دهه فجر سرودهای انقلابی همخوانی شده و در کنار توجه به اجرای برنامه‌های پیشنهادی از سوی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، در کیفی‌سازی هر چه مطلوب برنامه‌ها نیز در تلاش خواهیم بود.

سقا ادامه داد: مسابقه قرآنی «مدهامتان» که به عنوان یکی از بزرگترین فعالیت‌های قرآنی در بین کانون‌های مساجد نامیده می‌شود همزمان با آغاز ایام دهه فجر در استان اردبیل برگزار خواهد شد و طبق پیش‌بینی‌های انجام شده حضور چشمگیری را از علاقه‌مندان به شرکت در مسابقات قرآنی شاهد خواهیم شد.

وی از برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در ۴۰ مسجد استان اردبیل خبر داد و افزود: این نمایشگاه با هدف نشان دادن عملکرد و توانمندی‌های نظام در طی دهه‌های اخیر برپا شده و در آن از ذوق و طرح‌های هنرمندان جوان استان استفاده شده است.