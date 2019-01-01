چین آنتنی با ۵ برابر حجم نیویورک ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، چین پروژه محرمانه ساخت یک آنتن عظیم با ۵ برابر حجم نیویورک را تکمیل کرد.

ساخت این آنتن رادیویی آزمایشی ۱۳ سال طول کشیده است. چنین ابزاری می تواند در طیف وسیعی با زیردریایی های نظامی ارتباط برقرار کند.

امواج رادیویی با فرکانس بسیار پایین(امواجELF)به وسیله ماشینی منتشر می شوند که می تواند پیام را به عمق چند صد متری آب ارسال کند.

هدف رسمی پروژه Wireless Electro-magnetic Method(WEM) رصد زلزله و مواد معدنی اعلام شده است اما این برنامه به طور واضح کاربرد نظامی دارد.

چین مدت هاست که در پی توسعه فناوری ELF است که روی مساحتی معادل ۳۷۰۰ کیلومتر مربع از زمین ساخته می شود.

پروژه WEM از دو خط تامین برق با ولتاژ بالا ساخته شده که یک شبکه فولادی ۱۰۰ در ۶۰ کیلومتری را در منطقه ایجاد می کنند.

در انتهای هر خط برق یک سوراخ زیرزمینی وجود دارد که به دو ایستگاه برق و ژنراتور متصل می شود که الکتریسیته را به زمین منتقل می کنند.

این فرآیند امواج رادیویی الکترومغناطیسی تولید می کند که می تواند از هزاران مایل در هوا یا در پوسته زمین منتقل می شوند.

تخمین زده می شود ماشین مذکور قابلیت ارسال امواج در طیف ۳۵۰۰ کیلومتری را دارد و سیگنال های نزدیک به منبع قدرتمندتر از سیگنال هایی هستند که در دور دست دریافت می شوند.

این درحالی است که سازمان جهانی بهداشت قبلا اعلام کرده بود امواج ELF احتمالا برای انسان مضر هستند.