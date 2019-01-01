خودکفایی آرزوی دوری نیست/نباید دربازارهای خارجی دنبال غذا باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی در سی و سومین دوره انتخاب و معرفی کشاورزان نمونه کشور اظهار داشت: اگر بتوانیم یک دوم یا یک سوم رکورد کشاورزان نمونه را در تولید محصولات مختلف داشته باشیم ، به وضعیت بسیار خوبی در تولید کشاورزی خواهیم رسید.

وی اضافه کرد: در سال جاری شاخص انتخاب کشاورزان نمونه فقط بحث کمیت نبود و مسائلی مانند مباحث محیط زیستی، بهره وری آب، کیفیت و غیره نیز بعنوان شاخص انتخاب مطرح بود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در صورتی که ما بتوانیم به یک سوم تولید کشاورزان نمونه برسیم در صرفه جویی آب و بهره وری نیز ارتقاء بسیار چشمگیری خواهیم داشت.

حجتی خاطرنشان کرد: زمانی که ما می گفتیم محدودیت آب نداریم و بحث چگونگی مدیریت مصرف مطرح است، برخی گمان می کردند به دنبال فشار بیشتر بر منابع آب هستیم. در حالی که کشاورزان نمونه ثابت کردند ما مشکلی در کشور نداریم و این امر تحقق یافتنی است.

وی یادآور شد: برخی از سر دلسوزی برای محیط زیست و مسائل مربوط به آب مباحثی را درباره محدودیت تولید و یا عدم تولید مطرح می کنند در حالی که اگر ما از کشاورزان نمونه الگوبرداری کنیم، مشکل آب نخواهیم داشت و این نگرانی ها نیز بی مورد است.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت:در شرایطی که برخی کشورها چشم دیدن ایران را ندارند. چرا باید به جای تلاش بیشتر برای تقویت تولید داخلی، به دنبال غذا در بازارهای خارجی بگردیم؟

حجتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه گندمکار نمونه کشور امسال موفق شده ۱۳ هزار و ۵۷۱ کیلوگرم گندم در هکتار تولید کند، تصریح کرد: این در حالی است که متوسط گندم دیم و آبی در کشور ۳ هزار و ۱۰۰ کیلوگرم است. برای گندم دیم انتظار نداریم که بتوان کاری انجام داد اما ما دو میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار گندم آبی داریم که می توانیم افزایش تولید در واحد سطح را ارتقا دهیم و آن را به میزان نمونه کشوری نزدیک کنیم. بنابراین مطالبی که همواره بزرگان حکومت و از جمله رهبر انقلاب بر آن تأکید دارند، تحقق یافتنی است و ما می توانیم در تولید محصولات استراتژیک خودکفا شویم.

ابتدای دهه ۹۰ سالانه ۷ میلیون تن گندم وارد می‌کردیم

وی گفت: در سالهای ابتدایی دهه ۹۰، سالانه ۶ تا ۷ میلیون گندم وارد کشور می شد اما اکنون ما وارداتی نداریم و نیازی هم به این کار نیست. امسال نیز با توجه به شرایط امیدوار هستیم که وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته در زمینه تولید داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه کشاورز نمونه چغندرکار کشور امسال ۱۴۳ تن چغندر در هکتار تولید کرده است، گفت: در سال ۹۱ چغندرکار نمونه ۱۳۶ تن چغندر تولید کرده بود.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: از سال ۹۲ حدود ۴ میلیون تن چغندر در کشور تولید شد و سال گذشته این عدد به ۸ میلیون تن رسید که باعث شد مشکل شکر کشور حل شود و با افزایش بهره وری آب، ما به مرز خودکفایی در این زمینه رسیدیم.

حجتی با تأکید بر اینکه موفقیت کشاورزان نمونه به ما می گوید اهداف خودکفایی و تأمین امنیت قضایی تحقق یافتنی است، تصریح کرد: اینها آرزوهای دور و دراز و عبثی نیست. ما «نه» و «نمی شود» نداریم. بنده به همکارانم نیز می گویم که از واژه های نه و نمی شود استفاده نکنند و این واژه ها را باید از فرهنگ لغاتمان حذف کنیم. ما همواره باید به ارباب رجوع پاسخ مثبت بدهیم.

باید تولید و تولید کننده را قبل از هر چیزی مورد توجه قرار دهیم

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه همواره تلاش می کنیم قیمت محصولات از حداقل نرخ تمام شده پائین تر نیاید که تولید کننده آسیب نبیند، گفت: ما باید تولید کننده، مصرف کننده و همه را با هم ببینیم تا مشکلی ایجاد نشود.

حجتی افزود: ما قیمت ها را روزانه و لحظه ای ارزیابی و پیگیری می کنیم و بنده و همکارانم و همچنین دولت و رئیس جمهور و حتی شخص رئیس جمهور بالا و پائین رفتن قیمت ها را پیگیری می کنیم اما باید به این مسئله توجه کرد که محدودیت ها و گرفتاری ها بسیار زیاد است.

وی یادآور شد: زمانی که در موضع مدیریت یک کشور پهناور هستیم، محدودیت های زیادی داریم و باید با مدنظر قرار دادن همه، کشور را اداره کنیم.

حجتی اظهار داشت: با این حال باید تولید و تولید کننده را قبل از هر چیزی مورد توجه قرار بدهیم چرا که اگر اتفاقی برای تولید کننده بیفتد، دست نیاز ما به سمت خارجی ها دراز می شود و گرفتاری ها بسیار بیشتر خواهد بود.

نیاز به واردات روغن کاهش می یابد

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کلزا کار نمونه کشور امسال ۷ هزار و ۱۰۰ کیلوگرم کلزا تولید کرده است، گفت: متوسط کشوری دو هزار و ۱۰۰ کیلوگرم است. این در حالی است که ما بیشترین وابستگی را در زمینه روغن داریم.

وی افزود: خوشبختانه امسال وضعیت بسیار خوبی در زمینه تولید کلزا داشته ایم به طوری که تولید این محصول نسبت به دو سال قبل ۶ برابر و نسبت به سال قبل دو برابر شد.

حجتی خاطرنشان کرد: با ادامه این روند بعد از چند سال نگرانی زیادی که در زمینه وابستگی روغن وجود دارد، از بین می رود و عمل و تجربه کشاورزان این مسئله را به ما ثابت کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت دو میلیون تنی پرورش ماهی در قفس، اظهار داشت: حتی اگر یک میلیون تن در این زمینه تولید داشته باشیم رقم بسیار خوبی است و این در حالی است که کل تولید صید صیادی و پرورش ما بین یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن است.

وی با بیان اینکه نباید کم کاری ها و تنبلی های خود را گردن کمبود ظرفیت و اقلیم بیندازیم، تصریح کرد: برخی مطرح می کنند که متوسط الگوی بارش ما از متوسط جهانی کمتر است. در این مواقع باید سوال کرد در جاهایی که میزان بارش بالاست، چه اقداماتی انجام داده اید؟

وی با ابراز تشکر از کشاورزان نمونه ، ابراز امیدواری کرد همکارانش در بخش تحقیقات، واحدهای تولیدی کشاورزان نمونه را به عنوان مراکز نمونه ترویجی و آموزشی برای سایر کشاورزان تبدیل کنند.