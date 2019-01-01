به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت ۱۱:۱۹ دقیقه سهشنبه زلزلهای در عمق ۱۷ کیلومتری زمین شهرستان مشگینشهر را لرزاند.
این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۸ درجه شمالی و ۴۷ درجه شرقی رخ داد.
نقطه دقیق این زمین لرزه در ۲۹ کیلومتری شهر لاهرود از توابع مشگینشهر و ۴۳ کیلومتری روستای سراب در استان آذربایجان شرقی گزارش شده است.
آخرین گزارشات دریافتی از سوی مسئولان مدیریت بحران استان اردبیل از عدم وجود آسیب و حوادث احتمالی این زمین لرزه در روستاهای این شهرستان خبر میدهد.
به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان مشگینشهر سومین شهر بزرگ استان اردبیل بوده که طبق آخرین سرشماری دارای ۷۴ هزار نفر جمعیت است و با مرکز استان فاصله ۹۰ کیلومتری دارد.
نظر شما