صادق حقیقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پروژه آبفای خوزستان در شهرستان دشت آزادگان اظهار کرد: یکی از مشکلات فاضلاب شهر سوسنگرد، فرسوده بودن شبکه است که به همین منظور عملیات ۱۲ پروژه آب و فاضلاب با اعتباری بیش از ۸۶ میلیارد تومان در شهرستان دشت آزادگان که شامل شهرهای سوسنگرد، هویزه و بستان می‌شود اجرایی شده است.

وی افزود: در شهر سوسنگرد، دو پروژه فاضلاب که شامل خطوط اصلی و شبکه جمع‌آوری و دفع فاضلاب نقاط پراکنده و احداث شبکه و خطوط جمع‌آوری فاضلاب و انشعابات خانگی شهر سوسنگرد در مناطق بلوار معلم، کوی نبوت، منطقه نخلستان، بخشی از کوی ابوذر و اجرای باقیمانده کلکتور واقع در جاده کمربندی نیز فعال‌شده که این پروژه‌ها با اعتباری بیش از ۳۲ میلیارد تومان اجرایی شده است.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت آب و فاضلاب خوزستان با اشاره به اجرایی شدن پروژه دیگری در شهر سوسنگرد گفت: برآورد اولیه برای طرح فاضلاب در میدان سنبل شهر سوسنگرد انجام شده است که عملیات اجرایی این پروژه از روزهای آینده با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد تومان آغاز می‌شود.

مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان با اشاره به پروژه‌های شهر هویزه بیان کرد: در شهر هویزه عملیات اجرایی چهار طرح فاضلاب اجرایی شده که سه طرح شبکه جمع‌آوری و دفع فاضلاب و انشعابات خانگی در مناطق کوی علامه کرمی، کوی سلمان فارسی و قطعه یک اهل جرف با اعتباری بیش از ۱۲ میلیارد تومان به مرحله ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

وی با اشاره به دیگر پروژه احداث شبکه و خطوط فاضلاب در شهر هویزه اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی پروژه احداث شبکه و خطوط فاضلاب و انشعابات خانگی باقیمانده در منطقه کوی سلمان و منطقه جهادگران شهر هویزه با اعتبار هفت میلیارد تومان به زودی آغاز می‌شود.

حقیقی پور با اشاره به دو پروژه فاضلاب در شهر بستان بیان کرد: دو پروژه فاضلاب که شامل عملیات اجرایی شبکه جمع‌آوری و انشعابات خانگی در منطقه رمیم، مرکز و غرب با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی و اعتبار قریب به پنج میلیارد تومان و پروژه دیگری که شامل عملیات تکمیلی بخشی از شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب در شهر بستان با اعتباری بیش از ۱۳ میلیارد تومان اجرایی می‌شود.

مدیرعامل آبفای خوزستان با اشاره به پروژه‌های شبکه‌های توزیع آب در شهرستان دشت آزادگان عنوان کرد: عملیات اجرایی شبکه توزیع آب و انشعابات دشت آزادگان که شامل منطقه مشروطه شهر سوسنگرد، کوی حمزه شهر هویزه و منطقه امام خمینی، منطقه بیت مخیمر و منطقه ساحلی با اعتباری بیش از هفت میلیارد تومان در حال اجرا است.