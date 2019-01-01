به گزارش خبرنگار مهر، علی خدادادی پیش از ظهر سه شنبه در نخستین سمینار منطقهای توانمندسازی و تاب آوری در بحران در سالن سینما هلال اهواز اظهار کرد: ما تاب آوری را با توجه به تجربیاتی که داشتیم و به صورت عملی در بحث زلزله کرمانشاه و سیلاب خوزستان در سال ۹۵ به طوری عینی مشاهده و احساس کردیم.
وی با اشاره به سابقه تاریخی بحث تاب آوری طرح آن در اسناد بالادستی و قوانین کشور، یادآور شد: تاب آوری یک دهه است که در اسناد بالادستی ملی و ابتدا در حوزه اقتصادی مطرح شد و سپس به حوزه بحران انتقال و مؤلفههای ویژهای دارد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان گفت: در دهههای قبل بحث تاب آوری به معنای بازگشت به حالت پیش از بحران بود اما اکنون به معنای حفظ هویت پس از بحران است و مؤلفههای اجتماعی متعددی دارد.
خدادادی با اشاره به سرازیر شدن سیل کمکهای مردمی در خوزستان پس از وقوع حادثه زلزله کرمانشاه ادامه داد: پس از وقوع زلزله کرمانشاه و فراخوان جمعیت هلالاحمر برای جمعآوری کمکهای مردمی برای زلزلهزدگان کرمانشاه، حجم زیادی از این کمک توسط مردم صورت گرفت به طوری که انبارهای هلالاحمر جایی برای پذیرش آنها نداشت.
وی با اشاره به تنگناهای اقتصادی و بودجهای کشور و ضرورت کاهش ضریب خطرپذیری در کشور گفت: ضریب خطرپذیری در کشور هشت از ۱۰ است درحالیکه این عدد باید به دو برسد و ۸۵ درصد مردم آمادگی مواجه با مخاطرات و بلایای طبیعی را ندارند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان اضافه کرد: تاب آوری مبحث بسیار مهمی در کاهش میزان و ضریب خطرپذیری و آسیبپذیری جامعه است چون هزینه کمی دارد.
خدادادی بیان کرد: یکی از برنامههای ما برای کاهش میزان خطرپذیری آگاهی بخشی است که ناشی از عدم رعایت ایمنی در زیرساختها که اهمیت بسیاری دارد و آموزشهای لازم در زمینه مقابله با عوامل بحران زا میتواند موجب کاهش خطرپذیری شود.
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