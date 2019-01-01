به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سید هاشمی پیش از ظهر سه‌شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان به میزبانی دفتر وی بابیان اینکه بنیاد برکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، به دنبال رفع نیازها و کمبودهای کشور است، بیان کرد: بنیاد برکت با همراهی بخش خصوصی کارخانه تولید کاغذ می‌سازد.

وی بابیان اینکه در ایران اسلامی سالانه به ۳۰۰ هزار تن کاغذ نیاز است، بیان کرد: دوسوم این کاغذ امروز از خارج کشور وارد می‌شود و لذا بنیاد برکت برای رفع نیاز به بیگانگان با همراهی بخش خصوصی نسبت به ایجاد کارخانه کاغذ اقدام می‌کند تا از خروج ارز جلوگیری شود.

معاون ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بابیان اینکه بنیاد برکت به‌صورت مشارکتی با بخش خصوصی در حال راه‌اندازی کارخانه تولید کاغذ است، بیان داشت: راه‌اندازی این کارخانه ۴۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری دارد که امیدواریم به‌زودی شاهد اجرایی شدن این طرح عظیم اقتصادی و تولیدی باشیم.

سید هاشمی بابیان اینکه این کارخانه در کنار ذخیره ارزی و عدم خروج ارز از کشور می‌تواند اشتغال خوبی را نیز ایجاد کند، ابراز داشت: سومین ویژگی این کارخانه دوری از نیاز کشور به واردات بر طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی بابیان اینکه بنیاد برکت به دنبال ایجاد اشتغال، افزایش تولید، خودکفایی و کمک به زیرساخت‌های کشور است، بیان داشت: برنامه‌های این بنیاد بر پایه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استوار است.

معاون ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، همچنین بابیان اینکه فعالیت بنیاد برکت درزمینهٔ های مختلف مانند اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است، تأکید داشت: این امر سبب شده تا در سال‌های اخیر شاهد ساخت ۵۵۰مسجد و حسینیه و۵۰۰خانه عالم روستایی در سطح ایران اسلامی باشیم.

سید هاشمی همچنین گفت: بنیاد برکت در راستای اشاعه خدمت‌رسانی به مردم به‌خصوص در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته کشور، اقدام به ساخت هزار و ۵۵۰ مدرسه کرده تا دانش آموزان بتوانند از این زیرساخت مهم بهره‌مند شوند.

وی با یادآوری اینکه بنیاد برکت همچنین ساخت ۸۰۰ درمانگاه و خانه بهداشت شهری و روستایی را در دستور کار داشته است، تصریح کرد: از دیگر اقدامات شاخص بنیاد برکت همچنین می‌توان به تکمیل ۱۲ بیمارستان نیمه‌تمام در سراسر کشور اشاره کرد که اتمام آن‌ها به دلایلی مانند اعتبارات باقی‌مانده بود.