  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۱۱

معاون آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی خبر داد:

بدهی۱۴میلیارد تومانی مشترکین به شرکت آب وفاضلاب شهری خراسان جنوبی

بدهی۱۴میلیارد تومانی مشترکین به شرکت آب وفاضلاب شهری خراسان جنوبی

بیرجند- معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی از بدهی ۱۴ میلیارد تومانی مردم و دستگاه های دولتی به این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نادی صبح سه شنبه در جمع اصحاب رسانه خواستار پرداخت مطالبات مشترکین آب و فاضلاب شهری شد و افزود: مطالبات شرکت از دستگاه های دولتی ۱۱ میلیارد تومان و بخش مسکونی سه میلیارد تومان است.

وی با اشاره به آب بهای مدارس بیان کرد: بر اساس مصوبه مجلس و دولت در سال جاری ۱۰ میلیارد تومان برای آب بهای مدارس در نظر گرفته شده که باید سهم استان ها مشخص شود.

نادی خواستار مدیریت مصرف آب در مدارس شد و اظهار کرد: از مدیران مدارس خواستاریم نسبت تعویض به شیر آلات فرسوده اقدام کنند.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی ادامه داد: اگر مدرسه ای از مدارس صرفا دولتی مدیریت مصرف را رعایت کند از پرداخت آب بها معاف هستند.

وی با بیان اینکه عموم مدارس از قبل دارای بدهی هستند، افزود: علی رغم اینکه مدارس تعرفه های پایینی داشتند، بدهی های انباشته ای دارند.

نادی تاکید کرد: مدارس باید تکلیفی که دولت با عنوان مدیریت مصرف بر عهده شان گذاشته را با نصب شیرآلات کاهنده و کنترل شبکه داخلی را انجام دهند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کاهش مصرف آب در مدارس بیان کرد: ۳۰ مدرسه پرمصرف شناسایی و شیر آلات فرسوده آن ها به صورت رایگان تعویض شده است.

نادی ادامه داد: برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری سمینار نذر آب و آموزش آب یاران فضای سبز بیرجند از دیگر اقدامات انجام شده در راستای کاهش مصرف آب بوده است.

کد مطلب 4501417

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها