بدهی۱۴میلیارد تومانی مشترکین به شرکت آب وفاضلاب شهری خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نادی صبح سه شنبه در جمع اصحاب رسانه خواستار پرداخت مطالبات مشترکین آب و فاضلاب شهری شد و افزود: مطالبات شرکت از دستگاه های دولتی ۱۱ میلیارد تومان و بخش مسکونی سه میلیارد تومان است.

وی با اشاره به آب بهای مدارس بیان کرد: بر اساس مصوبه مجلس و دولت در سال جاری ۱۰ میلیارد تومان برای آب بهای مدارس در نظر گرفته شده که باید سهم استان ها مشخص شود.

نادی خواستار مدیریت مصرف آب در مدارس شد و اظهار کرد: از مدیران مدارس خواستاریم نسبت تعویض به شیر آلات فرسوده اقدام کنند.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی ادامه داد: اگر مدرسه ای از مدارس صرفا دولتی مدیریت مصرف را رعایت کند از پرداخت آب بها معاف هستند.

وی با بیان اینکه عموم مدارس از قبل دارای بدهی هستند، افزود: علی رغم اینکه مدارس تعرفه های پایینی داشتند، بدهی های انباشته ای دارند.

نادی تاکید کرد: مدارس باید تکلیفی که دولت با عنوان مدیریت مصرف بر عهده شان گذاشته را با نصب شیرآلات کاهنده و کنترل شبکه داخلی را انجام دهند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کاهش مصرف آب در مدارس بیان کرد: ۳۰ مدرسه پرمصرف شناسایی و شیر آلات فرسوده آن ها به صورت رایگان تعویض شده است.

نادی ادامه داد: برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری سمینار نذر آب و آموزش آب یاران فضای سبز بیرجند از دیگر اقدامات انجام شده در راستای کاهش مصرف آب بوده است.